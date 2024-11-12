TCMB'den İki TL Depo Alım İhalesi: Toplam 420 Milyar Lira

TCMB İki Farklı TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam 420 milyar lira değerinde iki TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. İhalelerin detayları, piyasalarda heyecan uyandırdı.

İlk İhalede 20 Milyar Lira

İlk ihale kapsamında 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 11 milyar 803 milyon lira olarak belirlendi. Bu ihalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı %50 olarak ilan edildi.

İkinci İhalede 400 Milyar Lira

TCMB'nin düzenlediği 400 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise, teklif ve gerçekleşme tutarı 374 milyar 236 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihale sonucunda minimum faiz oranı %49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı %50 düzeyinde gerçekleşti.

TCMB'nin gerçekleştirdiği bu ihale, piyasalardaki likiditeyi artırma ve faiz oranları üzerinde belirleyici olma amacı taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.