TCMB'den Karahan'dan Önemli Açıklama: Fiyatlamalar Politika Faiz Oranı ile Uyumlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Yılmaz Karahan, parasal aktarım mekanizmasının güçlendiğini ve finansal piyasalardaki fiyatlamaların politik faiz oranı ve beklentilerle uyumlu bir şekilde şekillendiğini açıkladı.

Karahan, yaptığı açıklamada, piyasalardaki belirsizliklerin azaldığını ve yatırımcıların politikaların daha net bir şekilde anlaşılmasıyla birlikte daha sağlıklı bir yatırım karar sürecine girdiklerini vurguladı.

Finansal piyasalardaki bu uyumun sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu belirten Karahan, TCMB olarak piyasa aktörlerinin güvenini artıracak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

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