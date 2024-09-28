TCMB'den Ödeme Hizmet Sağlayıcılarına Yükümlülük Tarihleri Değişikliği

TCMB'den Ödeme Hizmet Sağlayıcılarına Yeni Düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hesabı bulunduran ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihlerinde önemli bir değişiklik yaptı.

Yönetmelikteki Değişiklikler

TCMB'nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile ilgili yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bilgi sistemlerine yönelik önemli güncellemeler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, geçici birinci maddenin dokuzuncu fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki gibi güncellendi:

"Nezdinde ödeme hesabı bulunduran diğer tüm ödeme hizmeti sağlayıcıları, bu yönetmeliğin 59'uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri 31 Mart 2025 tarihine kadar yerine getirir."

Dijital Cüzdan Hizmetleri İçin İzin Süresi

Ayrıca, geçici birinci maddenin 19'uncu cümlesi şu şekilde yeniden düzenlendi:

"Bu yönetmeliğin 4/A maddesinin yürürlük tarihine kadar dijital cüzdan hizmeti sunan ancak hukuki statüsü belirsiz olan kişiler, 7 Nisan 2025 tarihine kadar TCMB'ye başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır."

Dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşlar da yine aynı tarihe kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamalıdır.

Tebliğdeki Güncellemeler

Eski tebliğin geçici birinci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi de değiştirildi ve şu şekilde güncellendi:

"Nezdinde ödeme hesabı bulunduran diğer tüm ödeme hizmeti sağlayıcıları, bu tebliğin 24'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri 31 Mart 2025 tarihine kadar yerine getirir."