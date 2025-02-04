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TCMB'den Parasal Aktarım Mekanizmasına Yönelik Kritik Artış

TCMB, bankaların yurt dışı işlemlerden sağladığı fonlar için zorunlu karşılık oranını yüzde 12'ye yükseltti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 00:33
TCMB'den Parasal Aktarım Mekanizmasına Yönelik Kritik Artış

TCMB'den Parasal Aktarım Mekanizmasını Güçlendiren Adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülükleri için önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. TCMB, yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranını yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltti.

Makroihtiyati Önlemler Kapsamında Yapılan Değişiklik

Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla yapılan bu değişiklik, makroihtiyati çerçevesinin bir parçası olarak duyuruldu. TCMB, açıklamasında şu ifadeye yer verdi: "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir."

Bu yeni düzenlemenin, Türkiye ekonomisine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

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