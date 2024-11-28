TCMB'den Sahte Yabancı Banknotlarla Mücadele Açıklaması

TCMB'den Sahte Yabancı Banknotlara İlişkin Önemli Duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamındaki faaliyetlerini duyurdu. Banka, sahte yabancı banknotların piyasada dolaşımının artmasına karşı gerekli adımları attığını belirtti.

Koordinasyon ve İş Birliği

TCMB, yaptığı açıklamada, banknot sahteciliği ile mücadele eden adli mercilerle koordinasyon içerisinde çalıştığını ifade etti. Son günlerde yaşanan sahte yabancı banknotlara dair artan haberlerle ilgili, bu sahte efektiflerin adli mercilere gönderildiği kaydedildi.

Bilirkişi Raporları ve Paylaşımlar

Banka, sahte efektifler ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarını, adli merciler ile birlikte bankacılık sektörünün uyarılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile paylaştığını açıkladı. Bu paylaşımların, sektörün sahteciliğe karşı daha bilinçli hareket etmesini sağlayacağı belirtiliyor.

Teknolojik Altyapı ve Tedbirler

TCMB, sahteciliğe karşı aldığı önlemleri de aktardı. Banka, teknolojik altyapı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yönlendirmelerin yapıldığını duyurdu.

Tüm bu adımlar, Türkiye'de sahte banknotların önlenmesi ve finansal güvenliğin sağlanması adına büyük bir önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.