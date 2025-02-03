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TCMB'den Yeni TL Depo Alım İhaleleri

TCMB, TL depo alım ihalelerinde önemli rakamlar açıkladı. Faiz oranları ve ihale detayları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:40
TCMB'den Yeni TL Depo Alım İhaleleri

TCMB'nin TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 631 milyar 474 milyon liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç ayrı TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

631 Milyar Liralık İhale Detayları

Bankanın, 4 Şubat vadeli 631 milyar 474 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 631 milyar 474 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 olarak belirlendi.

100 Milyar Liralık İhalede Faiz Oranları

3 Mart vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 37 milyar 250 milyon lira oldu. Bu ihalede, minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

20 Milyar Liralık İhalede Sonuçlar

Bankanın 10 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 140 milyon lira oldu. Bu ihalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı %45 olarak ilan edildi.

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