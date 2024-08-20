TCMB, Dezenflasyon Sürecindeki Önceliklerini Belirtti

TCMB'den Önemli Açıklamalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.
Dezenflasyon Sürecinin Önemi
Kurul, yayınladığı bildiride, enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının, ekonomide dengelerin sağlanmasında giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.
Bu durumu dikkate alarak, alınacak önlemlerin dezenflasyon hedefine ulaşmak için hayati önem taşıdığı vurgulandı.