TCMB Döviz Kurları: 15.30'da Belirlenen Haftalık Veriler

TCMB Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını belirleyerek piyasalara yön vermeye devam ediyor. Bugün saat 15.30'da açıklanan veriler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için büyük önem taşıyor.

Güncel Döviz Kurları

Aşağıda yer alan güncel döviz kurları, TCMB İdare Merkezi tarafından belirlenmiştir:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 36.1060 36.1711 36.0808 36.2253 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.8119 22.9606 22.7069 23.0984 1 DANİMARKA KRONU 5.0598 5.0846 5.0562 5.0963 1 EURO 37.7997 37.8678 37.7732 37.9246 1 İNGİLİZ STERLİNİ 45.3303 45.5666 45.2985 45.6350 1 İSVİÇRE FRANGI 39.8995 40.1557 39.8396 40.2159 1 İSVEÇ KRONU 3.3527 3.3874 3.3504 3.3952 1 KANADA DOLARI 25.4372 25.5519 25.3431 25.6490 1 KUVEYT DİNARI 116.4046 117.9278 114.6586 119.6967 1 NORVEÇ KRONU 3.2359 3.2577 3.2337 3.2652 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.6267 9.6441 9.5545 9.7164 100 JAPON YENİ 23.6014 23.7577 23.5141 23.8480 1 BULGAR LEVASI 19.2191 19.4706 - - 1 RUMEN LEYİ 7.5523 7.6511 - - 1 RUS RUBLESİ 0.3962 0.4014 - -

Çapraz Kurlar

Çapraz kurlar ise şu şekilde belirlenmiştir:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur 1 ABD DOLARI 1.5791 1 AVUSTRALYA DOLARI 7.1248 1 DANİMARKA KRONU 0.9028 1 İSVİÇRE FRANGI 10.72 1 İSVEÇ KRONU 152.62 1 JAPON YENİ 1.4175 1 KANADA DOLARI 11.13 1 NORVEÇ KRONU 3.7506 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0469 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2576 1 KUVEYT DİNARI 3.2421 1 ABD DOLARI 1.8681 1 BULGAR LEVASI 4.7540 1 RUMEN LEYİ 90.60 1 RUS RUBLESİ 7.2681 1 ÇİN YUANI 279.15 1 PAKİSTAN RUPİSİ 3.6458 1 KATAR RİYALİ 1441 1 GÜNEY KORE WONU 1.7000 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6730 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ -

TCMB'nin belirlediği bu döviz kurları, uluslararası piyasalarda işlem gören dövizlerin Türkiye'deki değerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. İlgili gelişmeleri yakından takip etmek, yatırımcılara avantaj sağlayabilir.