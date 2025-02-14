TCMB Döviz Kurları: 15.30'da Belirlenen Haftalık Veriler

TCMB Döviz Kurları Açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını belirleyerek piyasalara yön vermeye devam ediyor. Bugün saat 15.30'da açıklanan veriler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için büyük önem taşıyor.
Güncel Döviz Kurları
Aşağıda yer alan güncel döviz kurları, TCMB İdare Merkezi tarafından belirlenmiştir:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|36.1060
|36.1711
|36.0808
|36.2253
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.8119
|22.9606
|22.7069
|23.0984
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.0598
|5.0846
|5.0562
|5.0963
|1
|EURO
|37.7997
|37.8678
|37.7732
|37.9246
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|45.3303
|45.5666
|45.2985
|45.6350
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.8995
|40.1557
|39.8396
|40.2159
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.3527
|3.3874
|3.3504
|3.3952
|1
|KANADA DOLARI
|25.4372
|25.5519
|25.3431
|25.6490
|1
|KUVEYT DİNARI
|116.4046
|117.9278
|114.6586
|119.6967
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.2359
|3.2577
|3.2337
|3.2652
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.6267
|9.6441
|9.5545
|9.7164
|100
|JAPON YENİ
|23.6014
|23.7577
|23.5141
|23.8480
|1
|BULGAR LEVASI
|19.2191
|19.4706
|-
|-
|1
|RUMEN LEYİ
|7.5523
|7.6511
|-
|-
|1
|RUS RUBLESİ
|0.3962
|0.4014
|-
|-
Çapraz Kurlar
Çapraz kurlar ise şu şekilde belirlenmiştir:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5791
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|7.1248
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.9028
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.72
|1
|İSVEÇ KRONU
|152.62
|1
|JAPON YENİ
|1.4175
|1
|KANADA DOLARI
|11.13
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7506
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0469
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2576
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2421
|1
|ABD DOLARI
|1.8681
|1
|BULGAR LEVASI
|4.7540
|1
|RUMEN LEYİ
|90.60
|1
|RUS RUBLESİ
|7.2681
|1
|ÇİN YUANI
|279.15
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6458
|1
|KATAR RİYALİ
|1441
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6730
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|-
TCMB'nin belirlediği bu döviz kurları, uluslararası piyasalarda işlem gören dövizlerin Türkiye'deki değerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. İlgili gelişmeleri yakından takip etmek, yatırımcılara avantaj sağlayabilir.