TCMB Döviz Kurları (15:30)
Güncel Gösterge Kurlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI41.298341.372741.269441.43481AVUSTRALYA DOLARI27.159127.336227.034227.50031DANİMARKA KRONU6.49916.53116.49466.54611EURO48.582048.669548.548048.74251İNGİLİZ STERLİNİ55.623955.913955.584955.99771İSVİÇRE FRANGI51.856852.189751.779052.26801İSVEÇ KRONU4.37794.42324.37484.43341KANADA DOLARI29.872930.007629.762430.12171KUVEYT DİNARI134.6675136.4296132.6475138.47601NORVEÇ KRONU4.14934.17724.14644.18681SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ11.011411.031310.928811.1140100JAPON YENİ27.848228.032627.745228.13911BULGAR LEVASI24.695225.01831RUMEN LEYİ9.51909.64351RUS RUBLESİ0.491320.497751ÇİN YUANI5.77285.84831PAKİSTAN RUPİSİ0.144710.146611KATAR RİYALİ11.267611.41501GÜNEY KORE WONU0.029510.029891AZERBAYCAN YENİ MANATI24.157024.47311BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ11.180711.3270
Çapraz Kurlar
ÇAPRAZ KURLARBirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi1ABD DOLARI1.5170AVUSTRALYA DOLARI1ABD DOLARI6.3446DANİMARKA KRONU1ABD DOLARI0.7946İSVİÇRE FRANGI1ABD DOLARI9.3933İSVEÇ KRONU1ABD DOLARI147.94JAPON YENİ1ABD DOLARI1.3806KANADA DOLARI1ABD DOLARI9.9288NORVEÇ KRONU1ABD DOLARI3.7505SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1EURO1.1764ABD DOLARI1İNGİLİZ STERLİNİ1.3492ABD DOLARI1KUVEYT DİNARI3.2792ABD DOLARI1ABD DOLARI1.6630BULGAR LEVASI1ABD DOLARI4.3142RUMEN LEYİ1ABD DOLARI83.59RUS RUBLESİ1ABD DOLARI7.1139ÇİN YUANI1ABD DOLARI283.78PAKİSTAN RUPİSİ1ABD DOLARI3.6447KATAR RİYALİ1ABD DOLARI1392GÜNEY KORE WONU1ABD DOLARI1.7000AZERBAYCAN YENİ MANATI1ABD DOLARI3.6730BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİBİLGİ İÇİN1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.37241ABD DOLARI1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)56.7292TÜRK LİRASI