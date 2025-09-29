TCMB Döviz Kurları (15:30) — Güncel USD, EUR, GBP ve Çapraz Kurlar

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:47
TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır.

Ana Kurlar

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.4984, Döviz Satış: 41.5732, Efektif Alış: 41.4694, Efektif Satış: 41.6355

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.1865, Döviz Satış: 27.3638, Efektif Alış: 27.0615, Efektif Satış: 27.5280

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.5073, Döviz Satış: 6.5393, Efektif Alış: 6.5028, Efektif Satış: 6.5543

1 EURO — Döviz Alış: 48.6479, Döviz Satış: 48.7355, Efektif Alış: 48.6138, Efektif Satış: 48.8086

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.6700, Döviz Satış: 55.9602, Efektif Alış: 55.6310, Efektif Satış: 56.0442

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.9614, Döviz Satış: 52.2951, Efektif Alış: 51.8835, Efektif Satış: 52.3735

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3977, Döviz Satış: 4.4432, Efektif Alış: 4.3946, Efektif Satış: 4.4535

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.7652, Döviz Satış: 29.8994, Efektif Alış: 29.6551, Efektif Satış: 30.0131

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 135.2261, Döviz Satış: 136.9955, Efektif Alış: 133.1977, Efektif Satış: 139.0504

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1547, Döviz Satış: 4.1827, Efektif Alış: 4.1518, Efektif Satış: 4.1923

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 11.0648, Döviz Satış: 11.0847, Efektif Alış: 10.9818, Efektif Satış: 11.1678

1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.8517, Döviz Satış: 28.0361, Efektif Alış: 27.7486, Efektif Satış: 28.1426

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.7325, Döviz Satış: 25.0562

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5260, Döviz Satış: 9.6507

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.49817, Döviz Satış: 0.50469

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7965, Döviz Satış: 5.8723

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14556, Döviz Satış: 0.14746

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.3218, Döviz Satış: 11.4700

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02946, Döviz Satış: 0.02985

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.2740, Döviz Satış: 24.5916

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.2349, Döviz Satış: 11.3819

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI = 1.5228 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI = 6.3673 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI = 0.7968 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI = 9.3962 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 148.64 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI = 1.3923 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI = 9.9637 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO = 1.1723 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3438 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI = 3.2770 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI = 1.6685 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI = 4.3319 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI = 82.84 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI = 7.1191 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI = 283.50 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI = 3.6448 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI = 1401 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI = 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Özel Çekme Hakkı (SDR)

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.36990 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.9001 TÜRK LİRASI

Not: Veriler TCMB İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da ilan edilmiştir.

