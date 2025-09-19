TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Gösterge Kurlar ve Çapraz Kurlar

TCMB İdare Merkezi'nin Saat 15.30 Gösterge Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır.
Döviz Kurları
ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.2344, Döviz Satış: 41.3087, Efektif Alış: 41.2055, Efektif Satış: 41.3706
AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.1541, Döviz Satış: 27.3312, Efektif Alış: 27.0292, Efektif Satış: 27.4952
DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4863, Döviz Satış: 6.5182, Efektif Alış: 6.4818, Efektif Satış: 6.5331
EURO — Döviz Alış: 48.4889, Döviz Satış: 48.5762, Efektif Alış: 48.4549, Efektif Satış: 48.6491
İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.5566, Döviz Satış: 55.8462, Efektif Alış: 55.5177, Efektif Satış: 55.9300
İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.7483, Döviz Satış: 52.0805, Efektif Alış: 51.6707, Efektif Satış: 52.1587
İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3707, Döviz Satış: 4.4160, Efektif Alış: 4.3676, Efektif Satış: 4.4261
KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.8144, Döviz Satış: 29.9489, Efektif Alış: 29.7041, Efektif Satış: 30.0627
KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 134.2726, Döviz Satış: 136.0295, Efektif Alış: 132.2585, Efektif Satış: 138.0700
NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1502, Döviz Satış: 4.1781, Efektif Alış: 4.1473, Efektif Satış: 4.1877
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9947, Döviz Satış: 11.0145, Efektif Alış: 10.9122, Efektif Satış: 11.0971
JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.8034, Döviz Satış: 27.9875, Efektif Alış: 27.7005, Efektif Satış: 28.0938
BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.6537, Döviz Satış: 24.9763
RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5047, Döviz Satış: 9.6291
RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.49203, Döviz Satış: 0.49847
ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7642, Döviz Satış: 5.8397
PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14449, Döviz Satış: 0.14638
KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2488, Döviz Satış: 11.3960
GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02937, Döviz Satış: 0.02975
AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.1196, Döviz Satış: 24.4352
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1634, Döviz Satış: 11.3094
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.5150 — AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 6.3473 — DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 0.7950 — İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 9.3941 — İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 147.95 — JAPON YENİ
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.3812 — KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 9.9112 — NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.7504 — SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO — Çapraz Kur: 1.1759 — ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ — Çapraz Kur: 1.3496 — ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI — Çapraz Kur: 3.2747 — ABD DOLARI
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.6632 — BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 4.3140 — RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 83.34 — RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 7.1134 — ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 283.78 — PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.6451 — KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1396 — GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.7000 — AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.6730 — BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bilgi İçin
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37229 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.6364 TÜRK LİRASI