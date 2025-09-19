TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Gösterge Kurlar ve Çapraz Kurlar

TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları ile çapraz kurların alış/satış ve efektif değerleri.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:39
TCMB İdare Merkezi'nin Saat 15.30 Gösterge Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır.

Döviz Kurları

ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.2344, Döviz Satış: 41.3087, Efektif Alış: 41.2055, Efektif Satış: 41.3706

AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.1541, Döviz Satış: 27.3312, Efektif Alış: 27.0292, Efektif Satış: 27.4952

DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4863, Döviz Satış: 6.5182, Efektif Alış: 6.4818, Efektif Satış: 6.5331

EURO — Döviz Alış: 48.4889, Döviz Satış: 48.5762, Efektif Alış: 48.4549, Efektif Satış: 48.6491

İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.5566, Döviz Satış: 55.8462, Efektif Alış: 55.5177, Efektif Satış: 55.9300

İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.7483, Döviz Satış: 52.0805, Efektif Alış: 51.6707, Efektif Satış: 52.1587

İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3707, Döviz Satış: 4.4160, Efektif Alış: 4.3676, Efektif Satış: 4.4261

KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.8144, Döviz Satış: 29.9489, Efektif Alış: 29.7041, Efektif Satış: 30.0627

KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 134.2726, Döviz Satış: 136.0295, Efektif Alış: 132.2585, Efektif Satış: 138.0700

NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1502, Döviz Satış: 4.1781, Efektif Alış: 4.1473, Efektif Satış: 4.1877

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9947, Döviz Satış: 11.0145, Efektif Alış: 10.9122, Efektif Satış: 11.0971

JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.8034, Döviz Satış: 27.9875, Efektif Alış: 27.7005, Efektif Satış: 28.0938

BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.6537, Döviz Satış: 24.9763

RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5047, Döviz Satış: 9.6291

RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.49203, Döviz Satış: 0.49847

ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7642, Döviz Satış: 5.8397

PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14449, Döviz Satış: 0.14638

KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2488, Döviz Satış: 11.3960

GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02937, Döviz Satış: 0.02975

AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.1196, Döviz Satış: 24.4352

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1634, Döviz Satış: 11.3094

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.5150 — AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 6.3473 — DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 0.7950 — İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 9.3941 — İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 147.95 — JAPON YENİ

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.3812 — KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 9.9112 — NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.7504 — SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO — Çapraz Kur: 1.1759 — ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Çapraz Kur: 1.3496 — ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI — Çapraz Kur: 3.2747 — ABD DOLARI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.6632 — BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 4.3140 — RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 83.34 — RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 7.1134 — ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 283.78 — PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.6451 — KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1396 — GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.7000 — AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.6730 — BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bilgi İçin

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37229 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.6364 TÜRK LİRASI

