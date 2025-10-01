TCMB Döviz Kurları: Saat 15.30 Gösterge Kurları ve Çapraz Kurlar

TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları ve çapraz kurların tam listesi, alış/satış ve efektif verileriyle.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:11
TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI41.513041.587841.483941.6502
1AVUSTRALYA DOLARI27.383527.562127.257527.7274
1DANİMARKA KRONU6.52026.55226.51566.5673
1EURO48.750848.838648.716748.9119
1İNGİLİZ STERLİNİ55.822556.113655.783456.1977
1İSVİÇRE FRANGI52.020552.354551.942552.4330
1İSVEÇ KRONU4.39804.44364.39494.4538
1KANADA DOLARI29.774429.908729.664330.0224
1KUVEYT DİNARI135.1020136.8699133.0755138.9229
1NORVEÇ KRONU4.16194.18994.15904.1995
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ11.069211.089210.986211.1724
100JAPON YENİ28.147728.334128.043628.4418
1BULGAR LEVASI24.786525.11091
1RUMEN LEYİ9.54019.66491
1RUS RUBLESİ0.505720.512341
1ÇİN YUANI5.79825.87401
1PAKİSTAN RUPİSİ0.145680.147581
1KATAR RİYALİ11.325611.4738
100GÜNEY KORE WONU0.029400.029781
1AZERBAYCAN YENİ MANATI24.282524.60031
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ11.239311.3863

Çapraz Kurlar

BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.5124AVUSTRALYA DOLARI1ABD DOLARI6.3570DANİMARKA KRONU1ABD DOLARI0.7962İSVİÇRE FRANGI1ABD DOLARI9.3989İSVEÇ KRONU1ABD DOLARI147.13JAPON YENİ1ABD DOLARI1.3924KANADA DOLARI1ABD DOLARI9.9500NORVEÇ KRONU1ABD DOLARI3.7503SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1EURO1.1744ABD DOLARI1İNGİLİZ STERLİNİ1.3470ABD DOLARI1KUVEYT DİNARI3.2728ABD DOLARI1ABD DOLARI1.6654BULGAR LEVASI1ABD DOLARI4.3271RUMEN LEYİ1ABD DOLARI81.63RUS RUBLESİ1ABD DOLARI7.1196ÇİN YUANI1ABD DOLARI283.37PAKİSTAN RUPİSİ1ABD DOLARI3.6449KATAR RİYALİ1ABD DOLARI1404GÜNEY KORE WONU1ABD DOLARI1.7000AZERBAYCAN YENİ MANATI1ABD DOLARI3.6729BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bilgi İçin

1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.37186ABD DOLARI1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)57.0012TÜRK LİRASI

