TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel USD, EUR, GBP

TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları yayımlandı. USD, EUR, GBP ve diğer para birimlerinin alış/satış ve çapraz kurları.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:38
TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekilde açıklandı:

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.4179, Döviz Satış: 41.4925, Efektif Alış: 41.3889, Efektif Satış: 41.5548

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.9805, Döviz Satış: 27.1565, Efektif Alış: 26.8564, Efektif Satış: 27.3194

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4681, Döviz Satış: 6.4999, Efektif Alış: 6.4636, Efektif Satış: 6.5148

1 EURO — Döviz Alış: 48.3509, Döviz Satış: 48.4380, Efektif Alış: 48.3171, Efektif Satış: 48.5107

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.2195, Döviz Satış: 55.5074, Efektif Alış: 55.1808, Efektif Satış: 55.5906

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.6801, Döviz Satış: 52.0119, Efektif Alış: 51.6026, Efektif Satış: 52.0899

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3595, Döviz Satış: 4.4047, Efektif Alış: 4.3565, Efektif Satış: 4.4148

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.6524, Döviz Satış: 29.7862, Efektif Alış: 29.5427, Efektif Satış: 29.8994

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 134.6930, Döviz Satış: 136.4554, Efektif Alış: 132.6726, Efektif Satış: 138.5023

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1154, Döviz Satış: 4.1431, Efektif Alış: 4.1125, Efektif Satış: 4.1526

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 11.0432, Döviz Satış: 11.0631, Efektif Alış: 10.9604, Efektif Satış: 11.1461

100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.5824, Döviz Satış: 27.7650, Efektif Alış: 27.4803, Efektif Satış: 27.8705

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.5830, Döviz Satış: 24.9047

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.4685, Döviz Satış: 9.5924

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.49299, Döviz Satış: 0.4994

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7724, Döviz Satış: 5.8479

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14536, Döviz Satış: 0.14727

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.3002, Döviz Satış: 11.4480

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02918, Döviz Satış: 0.02956

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.2269, Döviz Satış: 24.5439

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.2131, Döviz Satış: 11.3599

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI — AVUSTRALYA DOLARI: 1.5315

1 ABD DOLARI — DANİMARKA KRONU: 6.3935

1 ABD DOLARI — İSVİÇRE FRANGI: 0.7996

1 ABD DOLARI — İSVEÇ KRONU: 9.4602

1 ABD DOLARI — JAPON YENİ: 149.80

1 ABD DOLARI — KANADA DOLARI: 1.3949

1 ABD DOLARI — NORVEÇ KRONU: 10.04

1 ABD DOLARI — SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ: 3.7505

1 EURO — ABD DOLARI: 1.1674

1 İNGİLİZ STERLİNİ — ABD DOLARI: 1.3355

1 KUVEYT DİNARI — ABD DOLARI: 3.2704

1 ABD DOLARI — BULGAR LEVASI: 1.6754

1 ABD DOLARI — RUMEN LEYİ: 4.3498

1 ABD DOLARI — RUS RUBLESİ: 83.54

1 ABD DOLARI — ÇİN YUANI: 7.1349

1 ABD DOLARI — PAKİSTAN RUPİSİ: 283.33

1 ABD DOLARI — KATAR RİYALİ: 3.6447

1 ABD DOLARI — GÜNEY KORE WONU: 1411

1 ABD DOLARI — AZERBAYCAN YENİ MANATI: 1.7000

1 ABD DOLARI — BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ: 3.6730

Bilgi İçin

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.36636 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.6429 TÜRK LİRASI

