TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel USD, EUR, GBP

TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekilde açıklandı:
1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.4179, Döviz Satış: 41.4925, Efektif Alış: 41.3889, Efektif Satış: 41.5548
1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.9805, Döviz Satış: 27.1565, Efektif Alış: 26.8564, Efektif Satış: 27.3194
1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4681, Döviz Satış: 6.4999, Efektif Alış: 6.4636, Efektif Satış: 6.5148
1 EURO — Döviz Alış: 48.3509, Döviz Satış: 48.4380, Efektif Alış: 48.3171, Efektif Satış: 48.5107
1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.2195, Döviz Satış: 55.5074, Efektif Alış: 55.1808, Efektif Satış: 55.5906
1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.6801, Döviz Satış: 52.0119, Efektif Alış: 51.6026, Efektif Satış: 52.0899
1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3595, Döviz Satış: 4.4047, Efektif Alış: 4.3565, Efektif Satış: 4.4148
1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.6524, Döviz Satış: 29.7862, Efektif Alış: 29.5427, Efektif Satış: 29.8994
1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 134.6930, Döviz Satış: 136.4554, Efektif Alış: 132.6726, Efektif Satış: 138.5023
1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1154, Döviz Satış: 4.1431, Efektif Alış: 4.1125, Efektif Satış: 4.1526
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 11.0432, Döviz Satış: 11.0631, Efektif Alış: 10.9604, Efektif Satış: 11.1461
100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.5824, Döviz Satış: 27.7650, Efektif Alış: 27.4803, Efektif Satış: 27.8705
1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.5830, Döviz Satış: 24.9047
1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.4685, Döviz Satış: 9.5924
1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.49299, Döviz Satış: 0.4994
1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7724, Döviz Satış: 5.8479
1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14536, Döviz Satış: 0.14727
1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.3002, Döviz Satış: 11.4480
1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02918, Döviz Satış: 0.02956
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.2269, Döviz Satış: 24.5439
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.2131, Döviz Satış: 11.3599
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI — AVUSTRALYA DOLARI: 1.5315
1 ABD DOLARI — DANİMARKA KRONU: 6.3935
1 ABD DOLARI — İSVİÇRE FRANGI: 0.7996
1 ABD DOLARI — İSVEÇ KRONU: 9.4602
1 ABD DOLARI — JAPON YENİ: 149.80
1 ABD DOLARI — KANADA DOLARI: 1.3949
1 ABD DOLARI — NORVEÇ KRONU: 10.04
1 ABD DOLARI — SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ: 3.7505
1 EURO — ABD DOLARI: 1.1674
1 İNGİLİZ STERLİNİ — ABD DOLARI: 1.3355
1 KUVEYT DİNARI — ABD DOLARI: 3.2704
1 ABD DOLARI — BULGAR LEVASI: 1.6754
1 ABD DOLARI — RUMEN LEYİ: 4.3498
1 ABD DOLARI — RUS RUBLESİ: 83.54
1 ABD DOLARI — ÇİN YUANI: 7.1349
1 ABD DOLARI — PAKİSTAN RUPİSİ: 283.33
1 ABD DOLARI — KATAR RİYALİ: 3.6447
1 ABD DOLARI — GÜNEY KORE WONU: 1411
1 ABD DOLARI — AZERBAYCAN YENİ MANATI: 1.7000
1 ABD DOLARI — BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ: 3.6730
Bilgi İçin
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.36636 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.6429 TÜRK LİRASI