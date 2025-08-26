DOLAR
TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel USD, EUR, GBP Kurları

TCMB, saat 15.30'da gösterge döviz kurlarını açıkladı. USD 40.9413/41.0150, EUR 47.6318/47.7176, GBP 55.0581/55.3452 ve diğer kurlar listelendi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:38
TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Güncel Döviz Kurları

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 40.9413 | Döviz Satış: 41.0150 | Efektif Alış: 40.9126 | Efektif Satış: 41.0766

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.4750 | Döviz Satış: 26.6477 | Efektif Alış: 26.3532 | Efektif Satış: 26.8076

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.3713 | Döviz Satış: 6.4026 | Efektif Alış: 6.3668 | Efektif Satış: 6.4173

1 EURO — Döviz Alış: 47.6318 | Döviz Satış: 47.7176 | Efektif Alış: 47.5984 | Efektif Satış: 47.7892

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.0581 | Döviz Satış: 55.3452 | Efektif Alış: 55.0196 | Efektif Satış: 55.4282

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.6829 | Döviz Satış: 51.0083 | Efektif Alış: 50.6069 | Efektif Satış: 51.0848

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.2505 | Döviz Satış: 4.2945 | Efektif Alış: 4.2475 | Efektif Satış: 4.3044

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.5152 | Döviz Satış: 29.6483 | Efektif Alış: 29.4060 | Efektif Satış: 29.7610

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 133.1996 | Döviz Satış: 134.9425 | Efektif Alış: 131.2016 | Efektif Satış: 136.9667

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.0187 | Döviz Satış: 4.0457 | Efektif Alış: 4.0159 | Efektif Satış: 4.0550

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9114 | Döviz Satış: 10.9310 | Efektif Alış: 10.8295 | Efektif Satış: 11.0130

100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.6700 | Döviz Satış: 27.8532 | Efektif Alış: 27.5676 | Efektif Satış: 27.9590

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.2183 | Döviz Satış: 24.5352

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3687 | Döviz Satış: 9.4913

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.50699 | Döviz Satış: 0.51362

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.6859 | Döviz Satış: 5.7603

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14359 | Döviz Satış: 0.14547

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.1683 | Döviz Satış: 11.3145

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02915 | Döviz Satış: 0.02954

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 23.9481 | Döviz Satış: 24.2615

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.0844 | Döviz Satış: 11.2295

Çapraz Kurlar

Birim • Döviz Cinsi • Çapraz Kur • Döviz Cinsi

1 ABD DOLARI 1.5428 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4159 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.8059 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.5911 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 147.61 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3853 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 10.16 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1634 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3471 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2718 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6810 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.3455 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 80.30 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 7.1601 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 283.53 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6453 KATAR RİYALİ 1 ABD DOLARI 1396 GÜNEY KORE WONU 1 ABD DOLARI 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI 1 ABD DOLARI 3.6729 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bilgi İçin: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.3666 1 ABD DOLARI | 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 56.0011 TÜRK LİRASI

