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TCMB, Ekonomik Araştırmalar için Yeni X Hesabı Açtı

TCMB, akademik yayınları ve araştırma içeriklerini paylaşmak için '@TCMB_Arastirma' hesabını oluşturdu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 22:50
TCMB, Ekonomik Araştırmalar için Yeni X Hesabı Açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomik araştırmalar ve akademik yayınlar için yeni bir X hesabı açtı. '@TCMB_Arastirma' adlı hesap üzerinden, Merkez Bankası çalışanlarının araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içerikler paylaşılmaya başlandı.

TCMB'nin resmi açıklamasında, bu yeni hesabın kullanıma alındığına yer verilerek, bankanın diğer X hesapları hakkında da bilgi verildi. Bankanın resmi X hesapları; Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi), CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR), Merkezin Güncesi (@TCMBBlog) ve TCMB Ekonomik Araştırmalar (@TCMB_Arastirma) şeklindedir.

Bu gelişme, TCMB'nin araştırma ve veri paylaşımına olan bağlılığını pekiştirirken, akademik dünyada da önemli bir kaynak oluşturmayı hedefliyor.

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