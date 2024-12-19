TCMB, Ekonomik Araştırmalar için Yeni X Hesabı Açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomik araştırmalar ve akademik yayınlar için yeni bir X hesabı açtı. '@TCMB_Arastirma' adlı hesap üzerinden, Merkez Bankası çalışanlarının araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içerikler paylaşılmaya başlandı.

TCMB'nin resmi açıklamasında, bu yeni hesabın kullanıma alındığına yer verilerek, bankanın diğer X hesapları hakkında da bilgi verildi. Bankanın resmi X hesapları; Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi), CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR), Merkezin Güncesi (@TCMBBlog) ve TCMB Ekonomik Araştırmalar (@TCMB_Arastirma) şeklindedir.

Bu gelişme, TCMB'nin araştırma ve veri paylaşımına olan bağlılığını pekiştirirken, akademik dünyada da önemli bir kaynak oluşturmayı hedefliyor.