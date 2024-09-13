TCMB Eylül Anketi: TÜFE ve Dolar/TL Beklentilerinde Düşüş

TCMB Eylül Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Bu rapora göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,14 seviyesine geriledi.

TÜFE Artış Beklentileri

Ankete katılan 64 reel ve finansal sektör temsilcisi arasında yapılan değerlendirmeye göre, geçen ay yüzde 2,22 olan Eylül ayı için TÜFE artış beklentisi sabit kaldı. Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise önceki yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

Ayrıca, TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonra için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için ise yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

Döviz Kurları Beklentisi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,2760'dan 37,1599'a düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 42,0348'den 42,4274'e çıktı. Ayrıca, önceki anket döneminde 25,5 milyar dolar olarak belirlenen yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22,2 milyar dolar'a geriledi.

Diğer Ekonomik Beklentiler

Politika faizi beklentileri de dikkat çekti. Cari ay sonu politika faizi beklentisi yüzde 50 olarak belirlenirken, 3 ay sonrası için bu beklenti %46,48'e düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise %33,30'dan %31,66'ya geriledi.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi de düşüş gösterdi. Cari yıl için GSYH artış beklentisi yüzde 3,4'den yüzde 3,2'ye, gelecek yıl için ise yüzde 3,5'den yüzde 3,4'e geriledi.