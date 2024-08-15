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TCMB Faiz Beklentileri: Ekonomistlerin Görüşleri

AA Finans anketine göre, ekonomistler TCMB'nin politika faizini %50'de sabit tutmayı bekliyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:21
TCMB Faiz Beklentileri: Ekonomistlerin Görüşleri

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi Tamamlandı

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine katılan 13 ekonomist, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ağustos ayındaki politika faizini %50 seviyesinde tutmasını öngörüyor.

Ekonomistlerin Beklentileri

Sonuçlara göre, ekonomistlerin medyan tahmini, TCMB'nin 20 Ağustos Salı günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini %50'de sabit bırakacağı yönünde oldu. Anketten çıkan sonuç, katılımcıların faizde herhangi bir değişiklik beklemediğini gösteriyor.

Yıl Sonu Beklentileri

Yıl sonu politika faizi beklentileri ise, ekonomistlerin ortalama tahminiyle %46,50 olarak belirlendi. Ekonomistlerden iki tanesi yıl sonunda faizin %50, bir tanesi %49, üçü %47,5, beşi ise %45 seviyelerini öngördü. Bir ekonomist ise %40'lık bir görünüm sergiliyor.

Önceki PPK Toplantısı

Hatırlanacağı üzere, geçen ay yapılan PPK toplantısında yapılan açıklamalara göre politika faizi %50 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

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