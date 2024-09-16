Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Güncel Döviz Kurları
TCMB İdare Merkezi, güncel döviz kurlarını her gün saat 15.30'da belirleyerek kamuoyuna duyurmaktadır. Aşağıda, bu saat itibariyle belirlenen döviz kurları yer almaktadır.
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.8895
|33.9506
|33.8658
|34.0015
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.7749
|22.9234
|22.6701
|23.0609
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.0421
|5.0669
|5.0386
|5.0786
|1
|EURO
|37.6852
|37.7531
|37.6588
|37.8097
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.6085
|44.8410
|44.5772
|44.9083
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|40.0184
|40.2753
|39.9583
|40.3357
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.3150
|3.3493
|3.3127
|3.3570
|1
|KANADA DOLARI
|24.9270
|25.0394
|24.8347
|25.1345
|1
|KUVEYT DİNARI
|110.5237
|111.9699
|108.8658
|113.6494
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.1912
|3.2126
|3.1889
|3.2200
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.0299
|9.0462
|8.9622
|9.1140
|100
|JAPON YENİ
|24.1540
|24.3139
|24.0646
|24.4063
Çapraz Kurlar
TCMB ayrıca dövizlerin çapraz kurlarını da paylaşmaktadır. Aşağıda bazı çapraz kurlar verilmiştir.
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD DOLARI
|1.4845
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|6.7108
|DANİMARKA KRONU
|1
|ABD DOLARI
|0.8449
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|10.18
|İSVEÇ KRONU
|1
|ABD DOLARI
|139.97
|JAPON YENİ
Not: Yukarıdaki veriler, TCMB tarafından açıklanan güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.