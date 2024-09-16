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TCMB Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 15.30'da güncellenen döviz kurlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:38
TCMB Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Güncel Döviz Kurları

TCMB İdare Merkezi, güncel döviz kurlarını her gün saat 15.30'da belirleyerek kamuoyuna duyurmaktadır. Aşağıda, bu saat itibariyle belirlenen döviz kurları yer almaktadır.

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 33.8895 33.9506 33.8658 34.0015
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.7749 22.9234 22.6701 23.0609
1 DANİMARKA KRONU 5.0421 5.0669 5.0386 5.0786
1 EURO 37.6852 37.7531 37.6588 37.8097
1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.6085 44.8410 44.5772 44.9083
1 İSVİÇRE FRANGI 40.0184 40.2753 39.9583 40.3357
1 İSVEÇ KRONU 3.3150 3.3493 3.3127 3.3570
1 KANADA DOLARI 24.9270 25.0394 24.8347 25.1345
1 KUVEYT DİNARI 110.5237 111.9699 108.8658 113.6494
1 NORVEÇ KRONU 3.1912 3.2126 3.1889 3.2200
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.0299 9.0462 8.9622 9.1140
100 JAPON YENİ 24.1540 24.3139 24.0646 24.4063

Çapraz Kurlar

TCMB ayrıca dövizlerin çapraz kurlarını da paylaşmaktadır. Aşağıda bazı çapraz kurlar verilmiştir.

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1.4845 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6.7108 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.8449 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 10.18 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 139.97 JAPON YENİ

Not: Yukarıdaki veriler, TCMB tarafından açıklanan güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

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