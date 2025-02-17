TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, 15.30 itibarıyla döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylı döviz alış ve satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:40
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz işlemleri açısından önem taşıyan bu veriler, yatırımcılar ve ekonomi analistleri tarafından dikkatle incelenecektir.

Belirlenen Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI36.152336.217436.127036.2717
1AVUSTRALYA DOLARI22.956823.106522.851223.2452
1DANİMARKA KRONU5.07235.09725.06885.1089
1EURO37.896637.964937.870138.0219
1İNGİLİZ STERLİNİ45.462645.699745.430845.7682
1İSVİÇRE FRANGI40.057540.314639.997440.3751
1İSVEÇ KRONU3.36233.39713.35993.4049
1KANADA DOLARI25.448725.563525.354525.6606
1KUVEYT DİNARI116.4934118.0177114.7460119.7879
1NORVEÇ KRONU3.24343.26523.24113.2727
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ9.63939.65679.56709.7291
100JAPON YENİ23.772523.929923.684524.0208
1BULGAR LEVASI19.267819.5199
1RUMEN LEYİ7.57147.6704
1RUS RUBLESİ0.39350.3987
1ÇİN YUANI4.95285.0176
1PAKİSTAN RUPİSİ0.12870.1304
1KATAR RİYALİ9.86249.9914
1GÜNEY KORE WONU0.02490.0252
1AZERBAYCAN YENİ MANATI21.146921.4236
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ9.78769.9157

Çapraz Kurlar

BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.5711AVUSTRALYA DOLARI
1ABD DOLARI7.1163DANİMARKA KRONU
1ABD DOLARI0.9004İSVİÇRE FRANGI
1ABD DOLARI10.71İSVEÇ KRONU
1ABD DOLARI151.71JAPON YENİ
1ABD DOLARI1.4187KANADA DOLARI
1ABD DOLARI11.12NORVEÇ KRONU
1EURO1.0483ABD DOLARI
1İNGİLİZ STERLİNİ1.2597ABD DOLARI
1KUVEYT DİNARI3.2405ABD DOLARI
1ABD DOLARI1.8658BULGAR LEVASI
1ABD DOLARI4.7481RUMEN LEYİ
1ABD DOLARI91.34RUS RUBLESİ
1ABD DOLARI7.2585ÇİN YUANI
1ABD DOLARI279.20PAKİSTAN RUPİSİ
1ABD DOLARI3.6451KATAR RİYALİ
1ABD DOLARI1443GÜNEY KORE WONU
1ABD DOLARI1.7000AZERBAYCAN YENİ MANATI
1ABD DOLARI3.6730BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Not: Girişteki ISD'ler sabit para birimi olarak kullanılmıştır.

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