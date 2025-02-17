TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz işlemleri açısından önem taşıyan bu veriler, yatırımcılar ve ekonomi analistleri tarafından dikkatle incelenecektir.

Belirlenen Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 36.1523 36.2174 36.1270 36.2717 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.9568 23.1065 22.8512 23.2452 1 DANİMARKA KRONU 5.0723 5.0972 5.0688 5.1089 1 EURO 37.8966 37.9649 37.8701 38.0219 1 İNGİLİZ STERLİNİ 45.4626 45.6997 45.4308 45.7682 1 İSVİÇRE FRANGI 40.0575 40.3146 39.9974 40.3751 1 İSVEÇ KRONU 3.3623 3.3971 3.3599 3.4049 1 KANADA DOLARI 25.4487 25.5635 25.3545 25.6606 1 KUVEYT DİNARI 116.4934 118.0177 114.7460 119.7879 1 NORVEÇ KRONU 3.2434 3.2652 3.2411 3.2727 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.6393 9.6567 9.5670 9.7291 100 JAPON YENİ 23.7725 23.9299 23.6845 24.0208 1 BULGAR LEVASI 19.2678 19.5199 1 RUMEN LEYİ 7.5714 7.6704 1 RUS RUBLESİ 0.3935 0.3987 1 ÇİN YUANI 4.9528 5.0176 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1287 0.1304 1 KATAR RİYALİ 9.8624 9.9914 1 GÜNEY KORE WONU 0.0249 0.0252 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 21.1469 21.4236 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.7876 9.9157

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.5711 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 7.1163 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9004 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 10.71 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 151.71 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.4187 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 11.12 NORVEÇ KRONU 1 EURO 1.0483 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2597 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2405 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.8658 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.7481 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 91.34 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 7.2585 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 279.20 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6451 KATAR RİYALİ 1 ABD DOLARI 1443 GÜNEY KORE WONU 1 ABD DOLARI 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI 1 ABD DOLARI 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Not: Girişteki ISD'ler sabit para birimi olarak kullanılmıştır.