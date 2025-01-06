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TCMB Günlük Döviz Kurları Açıklandı: 15.30 Verileri

TCMB, 15.30 itibarıyla belirlenen döviz kurlarını açıkladı. Dolar ve Euro'da son durum nedir?

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:40
TCMB Günlük Döviz Kurları Açıklandı: 15.30 Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Günlük Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, güncel döviz alış ve satış fiyatları yer almaktadır:

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI35.289235.352835.264535.4058
1AVUSTRALYA DOLARI21.993622.137021.892422.2699
1DANİMARKA KRONU4.88954.91354.88614.9248
1EURO36.526436.592236.500836.6471
1İNGİLİZ STERLİNİ43.954244.183443.923544.2497
1İSVİÇRE FRANGI38.842339.091738.784039.1503
1İSVEÇ KRONU3.17533.20813.17303.2155
1KANADA DOLARI24.530324.641024.439624.7346
1KUVEYT DİNARI113.7771115.2658112.0704116.9948
1NORVEÇ KRONU3.10763.12853.10543.1357
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ9.39769.41469.32719.4852
100JAPON YENİ22.332622.480522.250022.5660
1BULGAR LEVASI18.570318.8133
1RUMEN LEYİ7.30127.3968
1RUS RUBLESİ0.32770.3320
100İRAN RİYALİ0.00790.0080
1ÇİN YUANI4.78904.8516
1PAKİSTAN RUPİSİ0.12590.1276
1KATAR RİYALİ9.62629.7521
1GÜNEY KORE WONU0.02390.0242
1AZERBAYCAN YENİ MANATI20.642020.9121
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ9.55399.6789

Çapraz Kurlar

Ayrıca, aşağıda öne çıkan çapraz döviz kurları ve sabit kur oranları sayfanın devamında yer almaktadır:

BirimDöviz CinsiÇapraz Kur
1ABD DOLARI1.6007
1AVUSTRALYA DOLARI7.2062
1DANİMARKA KRONU0.9064
1İSVİÇRE FRANGI11.07
1İSVİÇRE FRANGI11.07
1İSVEÇ KRONU157.64
1JAPON YENİ1.4367
1KANADA DOLARI11.33
1NORVEÇ KRONU3.7551
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1.0351
1İNGİLİZ STERLİNİ1.2477
1KUVEYT DİNARI3.2423
1ABD DOLARI1.8897
1BULGAR LEVASI4.8062
1RUMEN LEYİ107.08
1RUS RUBLESİ442081
1İRAN RİYALİ7.3276
1ÇİN YUANI278.56
1PAKİSTAN RUPİSİ3.6454
1KATAR RİYALİ1465
1GÜNEY KORE WONU1.7000
1AZERBAYCAN YENİ MANATI3.6730
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

İlgili veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük olarak güncellenmektedir.

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