TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Açtı

TCMB İki Farklı TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalara yön vermek amacıyla 20 milyar liralık ve 550 milyar liralık iki ayrı TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

20 Milyar Liralık İhale Sonuçları

İlk ihalede, 20 milyar lira tutarındaki TL depo alımında, hem teklif edilen hem de gerçekleşen tutar 12 milyar 462 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede uygulanacak olan faiz oranları ise dikkat çekici bir denge sağladı. Minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

550 Milyar Liralık İhaleye Yoğun İlgi

TCMB'nin 550 milyar liralık TL depo alım ihalesi de yatırımcıların yoğun ilgisini üzerine çekti. Bu ihale kapsamında, teklif edilen ve gerçekleşen tutar 470 milyar 710 milyon lira oldu. İhalede, faiz oranları arasında küçük bir farklılık görülürken; minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Bu iki ihale, piyasalardaki likiditeyi artırma ve faiz oranlarının seyrini gözlemleme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.