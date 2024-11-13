DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,57 -0,08%
ALTIN
2.884,74 -0,43%
BITCOIN
3.021.972,66 1,81%

TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Açtı

TCMB, 20 ve 550 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi gerçekleştirirken, faiz oranları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:44
TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Açtı

TCMB İki Farklı TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalara yön vermek amacıyla 20 milyar liralık ve 550 milyar liralık iki ayrı TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

20 Milyar Liralık İhale Sonuçları

İlk ihalede, 20 milyar lira tutarındaki TL depo alımında, hem teklif edilen hem de gerçekleşen tutar 12 milyar 462 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede uygulanacak olan faiz oranları ise dikkat çekici bir denge sağladı. Minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

550 Milyar Liralık İhaleye Yoğun İlgi

TCMB'nin 550 milyar liralık TL depo alım ihalesi de yatırımcıların yoğun ilgisini üzerine çekti. Bu ihale kapsamında, teklif edilen ve gerçekleşen tutar 470 milyar 710 milyon lira oldu. İhalede, faiz oranları arasında küçük bir farklılık görülürken; minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Bu iki ihale, piyasalardaki likiditeyi artırma ve faiz oranlarının seyrini gözlemleme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da EV Charge Show Fuarı Kapılarını Açtı
2
Rusya, Benzin İhracatına Yönelik Kısıtlamaları Kaldırmaya Hazırlanıyor
3
TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Açtı
4
Bundesbank Başkanı Nagel: Trump'ın Gümrük Tarifeleri Almanya Ekonomisine Yüzde 1 Kaybı Getirebilir
5
Temizlik Görevlilerinin 2024 Maaşları Ne Kadar?: Temizlik Görevlileri Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Alıyor?
6
TCMB'nin Döviz Kur Tablosu: Alım Satıma Konu Olmayan Düzende Güncel Veriler
7
TCMB Güncel Döviz Kurları - 15:30 Güncellemesi

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir