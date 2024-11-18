TCMB, İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalara yön vermek adına önemli bir adım atarak 20 milyar liralık ve 700 milyar liralık iki ayrı TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

İlk İhalede Detaylı Rakamlar

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 13 milyar 688 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihale çerçevesinde belirlenen faiz oranları ise oldukça dikkat çekti; minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı %50 olarak ilan edildi.

İkinci İhalenin Rakamları

Bankanın 700 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 634 milyar 169 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu ihalede de faiz oranları dikkat çekici bir şekilde şekillendi; minimum faiz oranı %49,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise %50 olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.