TCMB İki Yeni TL Depo Alım İhalesi Açtı

TCMB'den Yeni TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 600 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında iki yeni TL depo alım ihalesi açtı.

21 Şubat Vadeli İhale Detayları

TCMB'nin 21 Şubat vadeli 600 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif ve gerçekleşme tutarı 515 milyar 768 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 olarak belirlendi.

20 Mart Vadeli İhale Sonuçları

Bankanın 20 Mart vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 14 milyar 350 milyon lira oldu. Bu ihale sonucunda, minimum faiz oranı yüzde 45,93, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45,95 olarak gerçekleşti.