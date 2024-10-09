TCMB'in Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. Bu tablo, döviz türlerinin Türk Lirası (TL) karşılıklarını içermektedir.
Döviz Kurları Listesi
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03513
|ALL
|Arnavutluk Lek’i
|0.38025
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90.7812
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28641
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.1227
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5704
|BRL
|Brezilya Reali
|6.1835
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25745
|CZK
|Çek Korunası
|1.4790
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00219
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4833
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.60106
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9399
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.5600
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40768
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.4028
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02613
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.25212
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.06966
|KES
|Kenya Şilini
|0.26532
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00810
|LYD
|Libya Dinarı
|7.1558
|HUF
|Macar Forinti
|0.09373
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.60916
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.9920
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7701
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70525
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9359
|NAD
|Namibya Doları
|1.9399
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02113
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00268
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.1882
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.7229
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32027
|SGD
|Singapur Doları
|26.2328
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05700
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00263
|SZL
|Svaçili Lilangeni
|1.9399
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0226
|TND
|Tunus Dinarı
|11.1400
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7794
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.83131
|OMR
|Umman Riyali
|88.8938
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48.2735
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00138
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.1034
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0622
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.7751
TCMB tarafından sağlanan bu güncel bilgiler, döviz kurlarının takip edilmesinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır.