TCMB'in Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. Bu tablo, döviz türlerinin Türk Lirası (TL) karşılıklarını içermektedir.

Döviz Kurları Listesi

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03513 ALL Arnavutluk Lek’i 0.38025 BHD Bahreyn Dinarı 90.7812 BDT Bangladeş Takası 0.28641 BAM Bosna-Hersek Markı 19.1227 BWP Botsvana Pulası 2.5704 BRL Brezilya Reali 6.1835 DZD Cezayir Dinarı 0.25745 CZK Çek Korunası 1.4790 IDR Endonezya Rupisi 0.00219 MAD Fas Dirhemi 3.4833 PHP Filipin Pesosu 0.60106 ZAR Güney Afrika Randı 1.9399 GEL Gürcistan Lari 12.5600 INR Hindistan Rupisi 0.40768 HKD Hong Kong Doları 4.4028 IQD Irak Dinarı 0.02613 ISK İzlanda Kronu 0.25212 KZT Kazakistan Tengesi 0.06966 KES Kenya Şilini 0.26532 COP Kolombiya Pesosu 0.00810 LYD Libya Dinarı 7.1558 HUF Macar Forinti 0.09373 MKD Makedonya Dinarı 0.60916 MYR Malezya Ringgiti 7.9920 MXN Meksika Pesosu 1.7701 EGP Mısır Lirası 0.70525 MDL Moldova Leyi 1.9359 NAD Namibya Doları 1.9399 NGN Nijerya Nairası 0.02113 UZS Özbekistan Somu 0.00268 PEN Peru Yeni Solu 9.1882 PLN Polonya Zlotisi 8.7229 RSD Sırp Dinarı 0.32027 SGD Singapur Doları 26.2328 SDG Sudan Poundu 0.05700 SYR Suriye Lirası 0.00263 SZL Svaçili Lilangeni 1.9399 THB Tayland Bahtı 1.0226 TND Tunus Dinarı 11.1400 TMT Türkmenistan Manatı 9.7794 UAH Ukrayna Hryvnası 0.83131 OMR Umman Riyali 88.8938 JOD Ürdün Dinarı 48.2735 VND Vietnam Dongu 0.00138 ILS Yeni İsrail Şekeli 9.1034 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0622 NZD Yeni Zelanda Doları 20.7751

TCMB tarafından sağlanan bu güncel bilgiler, döviz kurlarının takip edilmesinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır.