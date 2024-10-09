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TCMB'in Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylar:

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:37
TCMB'in Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. Bu tablo, döviz türlerinin Türk Lirası (TL) karşılıklarını içermektedir.

Döviz Kurları Listesi

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03513
ALL Arnavutluk Lek’i 0.38025
BHD Bahreyn Dinarı 90.7812
BDT Bangladeş Takası 0.28641
BAM Bosna-Hersek Markı 19.1227
BWP Botsvana Pulası 2.5704
BRL Brezilya Reali 6.1835
DZD Cezayir Dinarı 0.25745
CZK Çek Korunası 1.4790
IDR Endonezya Rupisi 0.00219
MAD Fas Dirhemi 3.4833
PHP Filipin Pesosu 0.60106
ZAR Güney Afrika Randı 1.9399
GEL Gürcistan Lari 12.5600
INR Hindistan Rupisi 0.40768
HKD Hong Kong Doları 4.4028
IQD Irak Dinarı 0.02613
ISK İzlanda Kronu 0.25212
KZT Kazakistan Tengesi 0.06966
KES Kenya Şilini 0.26532
COP Kolombiya Pesosu 0.00810
LYD Libya Dinarı 7.1558
HUF Macar Forinti 0.09373
MKD Makedonya Dinarı 0.60916
MYR Malezya Ringgiti 7.9920
MXN Meksika Pesosu 1.7701
EGP Mısır Lirası 0.70525
MDL Moldova Leyi 1.9359
NAD Namibya Doları 1.9399
NGN Nijerya Nairası 0.02113
UZS Özbekistan Somu 0.00268
PEN Peru Yeni Solu 9.1882
PLN Polonya Zlotisi 8.7229
RSD Sırp Dinarı 0.32027
SGD Singapur Doları 26.2328
SDG Sudan Poundu 0.05700
SYR Suriye Lirası 0.00263
SZL Svaçili Lilangeni 1.9399
THB Tayland Bahtı 1.0226
TND Tunus Dinarı 11.1400
TMT Türkmenistan Manatı 9.7794
UAH Ukrayna Hryvnası 0.83131
OMR Umman Riyali 88.8938
JOD Ürdün Dinarı 48.2735
VND Vietnam Dongu 0.00138
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.1034
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0622
NZD Yeni Zelanda Doları 20.7751

TCMB tarafından sağlanan bu güncel bilgiler, döviz kurlarının takip edilmesinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

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