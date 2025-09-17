TCMB, IQ Money'nin Faaliyet İznini İptal Etti

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında ödeme hizmetleri sunma ve elektronik para ihraç etme yetkisi verilmişti. Bu kapsamda, TCMB'nin 10 Eylül 2020 tarihli ve 10953/20552 sayılı kararı ile verilen faaliyet izninin iptali kararlaştırıldı.

İptal kararına ilişkin detaylar ve uygulamaya yönelik bilgiler Resmi Gazete metninde yer almaktadır.