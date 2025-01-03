TCMB'nin 22 Ekim 2023 Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30'da belirlenen döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel kura göre en önemli dövizlerin değerleri:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 35.2710 35.3346 35.2463 35.3876 1 AVUSTRALYA DOLARI 21.8682 22.0108 21.7676 22.1429 1 DANİMARKA KRONU 4.8555 4.8794 4.8521 4.8906 1 EURO 36.2762 36.3416 36.2508 36.3961 1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.6637 43.8913 43.6331 43.9572 1 İSVİÇRE FRANGI 38.6701 38.9184 38.6121 38.9768 1 İSVEÇ KRONU 3.1544 3.1870 3.1522 3.1944 1 KANADA DOLARI 24.4690 24.5794 24.3785 24.6728 1 KUVEYT DİNARI 113.6555 115.1426 111.9506 116.8698 1 NORVEÇ KRONU 3.0911 3.1119 3.0889 3.1190 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.3918 9.4087 9.3213 9.4793 100 JAPON YENİ 22.3751 22.5232 22.2923 22.6088 1 BULGAR LEVASI 18.4438 18.6851 1 RUMEN LEYİ 7.2510 7.3459 1 RUS RUBLESİ 0.3153 0.3195 100 İRAN RİYALİ 0.0079 0.0080 1 ÇİN YUANI 4.7958 4.8586 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1259 0.1275 1 KATAR RİYALİ 9.6210 9.7469 1 GÜNEY KORE WONU 0.0238 0.0241 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.6314 20.9013 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.5490 9.6739

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur 1 ABD DOLARI 1.609 1 AVUSTRALYA DOLARI 7.2528 1 DANİMARKA KRONU 0.9100 1 İSVİÇRE FRANGI 11.13 1 İSVEÇ KRONU 157.26 1 JAPON YENİ 1.4395 1 KANADA DOLARI 11.38 1 NORVEÇ KRONU 3.7555 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0285 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2401 1 KUVEYT DİNARI 3.2405 1 BULGAR LEVASI 4.8370 1 RUMEN LEYİ 111.21 1 RUS RUBLESİ 442.81 1 İRAN RİYALİ 7.3133 1 ÇİN YUANI 278.50 1 PAKİSTAN RUPİSİ 3.6455 1 KATAR RİYALİ 1471.00 1 GÜNEY KORE WONU 1.7000 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6730 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2987

Not: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) için 1.2987 ABD Doları ve 45.8482 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Döviz kurlarındaki değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak dikkat çekmektedir. Merkez Bankası'nın bu verileri, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için büyük önem taşıyor.