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TCMB'nin 22 Ekim 2023 Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, 22 Ekim 2023 tarihli döviz kurlarını açıkladı. Dolar ve Euro'da son durumu öğrenin.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:20
TCMB'nin 22 Ekim 2023 Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30'da belirlenen döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel kura göre en önemli dövizlerin değerleri:

Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI35.271035.334635.246335.3876
1AVUSTRALYA DOLARI21.868222.010821.767622.1429
1DANİMARKA KRONU4.85554.87944.85214.8906
1EURO36.276236.341636.250836.3961
1İNGİLİZ STERLİNİ43.663743.891343.633143.9572
1İSVİÇRE FRANGI38.670138.918438.612138.9768
1İSVEÇ KRONU3.15443.18703.15223.1944
1KANADA DOLARI24.469024.579424.378524.6728
1KUVEYT DİNARI113.6555115.1426111.9506116.8698
1NORVEÇ KRONU3.09113.11193.08893.1190
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ9.39189.40879.32139.4793
100JAPON YENİ22.375122.523222.292322.6088
1BULGAR LEVASI18.443818.6851
1RUMEN LEYİ7.25107.3459
1RUS RUBLESİ0.31530.3195
100İRAN RİYALİ0.00790.0080
1ÇİN YUANI4.79584.8586
1PAKİSTAN RUPİSİ0.12590.1275
1KATAR RİYALİ9.62109.7469
1GÜNEY KORE WONU0.02380.0241
1AZERBAYCAN YENİ MANATI20.631420.9013
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ9.54909.6739

Çapraz Kurlar

BirimDöviz CinsiÇapraz Kur
1ABD DOLARI1.609
1AVUSTRALYA DOLARI7.2528
1DANİMARKA KRONU0.9100
1İSVİÇRE FRANGI11.13
1İSVEÇ KRONU157.26
1JAPON YENİ1.4395
1KANADA DOLARI11.38
1NORVEÇ KRONU3.7555
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1.0285
1İNGİLİZ STERLİNİ1.2401
1KUVEYT DİNARI3.2405
1BULGAR LEVASI4.8370
1RUMEN LEYİ111.21
1RUS RUBLESİ442.81
1İRAN RİYALİ7.3133
1ÇİN YUANI278.50
1PAKİSTAN RUPİSİ3.6455
1KATAR RİYALİ1471.00
1GÜNEY KORE WONU1.7000
1AZERBAYCAN YENİ MANATI3.6730
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.2987

Not: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) için 1.2987 ABD Doları ve 45.8482 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Döviz kurlarındaki değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak dikkat çekmektedir. Merkez Bankası'nın bu verileri, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için büyük önem taşıyor.

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