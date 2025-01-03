TCMB'nin 22 Ekim 2023 Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30'da belirlenen döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel kura göre en önemli dövizlerin değerleri:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|35.2710
|35.3346
|35.2463
|35.3876
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|21.8682
|22.0108
|21.7676
|22.1429
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.8555
|4.8794
|4.8521
|4.8906
|1
|EURO
|36.2762
|36.3416
|36.2508
|36.3961
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|43.6637
|43.8913
|43.6331
|43.9572
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|38.6701
|38.9184
|38.6121
|38.9768
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1544
|3.1870
|3.1522
|3.1944
|1
|KANADA DOLARI
|24.4690
|24.5794
|24.3785
|24.6728
|1
|KUVEYT DİNARI
|113.6555
|115.1426
|111.9506
|116.8698
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.0911
|3.1119
|3.0889
|3.1190
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.3918
|9.4087
|9.3213
|9.4793
|100
|JAPON YENİ
|22.3751
|22.5232
|22.2923
|22.6088
|1
|BULGAR LEVASI
|18.4438
|18.6851
|1
|RUMEN LEYİ
|7.2510
|7.3459
|1
|RUS RUBLESİ
|0.3153
|0.3195
|100
|İRAN RİYALİ
|0.0079
|0.0080
|1
|ÇİN YUANI
|4.7958
|4.8586
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1259
|0.1275
|1
|KATAR RİYALİ
|9.6210
|9.7469
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0238
|0.0241
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|20.6314
|20.9013
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.5490
|9.6739
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.609
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|7.2528
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.9100
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|11.13
|1
|İSVEÇ KRONU
|157.26
|1
|JAPON YENİ
|1.4395
|1
|KANADA DOLARI
|11.38
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7555
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0285
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2401
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2405
|1
|BULGAR LEVASI
|4.8370
|1
|RUMEN LEYİ
|111.21
|1
|RUS RUBLESİ
|442.81
|1
|İRAN RİYALİ
|7.3133
|1
|ÇİN YUANI
|278.50
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6455
|1
|KATAR RİYALİ
|1471.00
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6730
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.2987
Not: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) için 1.2987 ABD Doları ve 45.8482 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
Döviz kurlarındaki değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak dikkat çekmektedir. Merkez Bankası'nın bu verileri, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için büyük önem taşıyor.