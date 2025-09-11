TCMB'nin 250 Baz Puanlık Faiz İndirimi: İş Dünyasından Değerlendirmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek %40,5 seviyesine çekti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %46'dan %43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %41,5'ten %39'a indirdi.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, piyasa beklentilerinin de üzerinde bir kararla politika faizinin 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,5 seviyesine çekildiğini belirtti. Yıldırım, kararın makroekonomik istikrarı sağlama ve dengeli bir büyüme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan ifadeler şunlar oldu: "Düşük faiz oranları, krediye erişimi kolaylaştırarak hem reel sektörün yatırım iştahını artıracak hem de istihdamın sürdürülebilir bir şekilde büyümesine olanak tanıyacaktır."

Yıldırım, indirimlerin etkilerinin kalıcı ve olumlu olması için enflasyonla mücadele politikalarından taviz verilmemesi gerektiğini belirterek, "TÜGİAD olarak, para politikası kararlarının yanı sıra, yapısal reformların hızlandırılmasının ve makroekonomik dengelerin sağlamlaştırılmasının elzem olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise toplantı sonucunda gösterge faizin yüzde 40,5 seviyesine çekildiğini hatırlatarak, piyasada genel olarak faiz indirimi sürecinin devam etmesinin beklendiğini söyledi. Kopuz, reel sektör olarak özellikle sanayi üretiminin toparlanması adına indirimin bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Kopuz, değerlendirmesinde şu noktalara dikkat çekti: "Dünya merkez bankalarının 2024'e göre 2025 yılında faiz indirimlerine yönelik daha teşvik edici bir ortak tutum içinde olmaları, TCMB tarafında da değerlendirilen bir süreç. Bunun yanı sıra hafta başında açıklanan Orta Vadeli Program'daki yıl sonu için yüzde 30'un altına gelecek enflasyon hedeflerini dikkate aldığımızda, bugünkü 250 baz puanlık indirimi önemli bir adım olarak görmek gerekiyor."

Kopuz, dezenflasyon sürecinin ilerlemesiyle birlikte yıl sonunda %36'lık bir faiz oranına ulaşılmasını beklediklerini belirterek, ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda faizlerin tedricen düşürülmesinin ekonomik aktivite, yatırım ve üretime olumlu yansımasını ümit ettiklerini kaydetti.