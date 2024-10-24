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TCMB'nin 3. Çeyrek Raporu: Yavaşlayan Yurt İçi Talep Enflasyonu Destekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 3. çeyrek verileri enflasyonda olumlu gelişmelere işaret ediyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:01
TCMB'nin 3. Çeyrek Raporu: Yavaşlayan Yurt İçi Talep Enflasyonu Destekliyor

TCMB'nin Üçüncü Çeyrek Göstergeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3. çeyrek dönemine ilişkin önemli ekonomik göstergeleri açıkladı. Veriler, yurt içi talebin yavaşlama trendinin devam ettiğini ve bunun enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere doğru yaklaştığını ortaya koyuyor.

Yavaşlayan Talep ve Enflasyon

Yurt içi talepteki bu yavaşlama, ekonominin dinamiklerini etkileyerek enflasyon oranlarının daha sağlıklı bir seviyede seyretmesine yardımcı olmaktadır. Bu durum, ekonomik istikrar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, TCMB'nin bu veriler ışığında gelecekte alacağı önlemlerin, ekonomideki bu durumu daha da destekleyebileceğini vurguluyor.

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