TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ait bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. İşte bu tabloda yer alan döviz kodları ve TL karşılıkları:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03584
|ALL
|Arnavutluk Lekİ
|0.36521
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|88.9384
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28533
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.6794
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.4759
|BRL
|Brezilya Reali
|5.9265
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.24883
|CZK
|Çek Korunası
|1.4494
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00209
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4103
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.58166
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.8294
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.3943
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.39933
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.2999
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02559
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24269
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07019
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00810
|LYD
|Libya Dinarı
|6.9846
|HUF
|Macar Forinti
|0.09197
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.59502
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.4562
|MXN
|Mexikan Pesosu
|1.7399
|EGP
|Mısır Lirası
|0.68102
|MDL
|Moldova Leyi
|1.8979
|NAD
|Namibya Doları
|1.8295
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02122
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00265
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0032
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.4829
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31297
|SGD
|Singapur Doları
|25.2574
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05583
|SYP
|Suriye Lirası
|0.00258
|SZL
|Svatiland Lilangeni
|1.8294
|THB
|Tayland Bahtı
|0.94176
|TND
|Tunus Dinarı
|10.8609
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.5796
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.81938
|OMR
|Umman Riyali
|87.1954
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.3106
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00133
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|8.8557
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0268
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.1780
Not: Yukarıdaki veriler, TCMB'nin resmi yayınlarından alınmıştır ve döviz kurlarındaki değişiklikler anlık olarak güncellenmektedir.