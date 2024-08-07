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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin resmi döviz kurları tablosunda alım satıma konulmamış yabancı para birimlerinin karşılıkları listelenmiştir.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:41
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ait bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. İşte bu tabloda yer alan döviz kodları ve TL karşılıkları:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03584
ALLArnavutluk Lekİ0.36521
BHDBahreyn Dinarı88.9384
BDTBangladeş Takası0.28533
BAMBosna-Hersek Markı18.6794
BWPBotsvana Pulası2.4759
BRLBrezilya Reali5.9265
DZDCezayir Dinarı0.24883
CZKÇek Korunası1.4494
IDREndonezya Rupisi0.00209
MADFas Dirhemi3.4103
PHPFilipin Pesosu0.58166
ZARGüney Afrika Randı1.8294
GELGürcistan Lari12.3943
INRHindistan Rupisi0.39933
HKDHong Kong Doları4.2999
IQDIrak Dinarı0.02559
ISKİzlanda Kronu0.24269
KZTKazakistan Tengesi0.07019
COPKolombiya Pesosu0.00810
LYDLibya Dinarı6.9846
HUFMacar Forinti0.09197
MKDMakedonya Dinarı0.59502
MYRMalezya Ringgiti7.4562
MXNMexikan Pesosu1.7399
EGPMısır Lirası0.68102
MDLMoldova Leyi1.8979
NADNamibya Doları1.8295
NGNNijerya Nairası0.02122
UZSÖzbekistan Somu0.00265
PENPeru Yeni Solu9.0032
PLNPolonya Zlotisi8.4829
RSDSırp Dinarı0.31297
SGDSingapur Doları25.2574
SDGSudan Poundu0.05583
SYPSuriye Lirası0.00258
SZLSvatiland Lilangeni1.8294
THBTayland Bahtı0.94176
TNDTunus Dinarı10.8609
TMTTürkmenistan Manatı9.5796
UAHUkrayna Hryvnası0.81938
OMRUmman Riyali87.1954
JODÜrdün Dinarı47.3106
VNDVietnam Dongu0.00133
ILSYeni İsrail Şekeli8.8557
TWDYeni Tayvan Doları1.0268
NZDYeni Zelanda Doları20.1780

Not: Yukarıdaki veriler, TCMB'nin resmi yayınlarından alınmıştır ve döviz kurlarındaki değişiklikler anlık olarak güncellenmektedir.

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