TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ait bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. İşte bu tabloda yer alan döviz kodları ve TL karşılıkları:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03584 ALL Arnavutluk Lekİ 0.36521 BHD Bahreyn Dinarı 88.9384 BDT Bangladeş Takası 0.28533 BAM Bosna-Hersek Markı 18.6794 BWP Botsvana Pulası 2.4759 BRL Brezilya Reali 5.9265 DZD Cezayir Dinarı 0.24883 CZK Çek Korunası 1.4494 IDR Endonezya Rupisi 0.00209 MAD Fas Dirhemi 3.4103 PHP Filipin Pesosu 0.58166 ZAR Güney Afrika Randı 1.8294 GEL Gürcistan Lari 12.3943 INR Hindistan Rupisi 0.39933 HKD Hong Kong Doları 4.2999 IQD Irak Dinarı 0.02559 ISK İzlanda Kronu 0.24269 KZT Kazakistan Tengesi 0.07019 COP Kolombiya Pesosu 0.00810 LYD Libya Dinarı 6.9846 HUF Macar Forinti 0.09197 MKD Makedonya Dinarı 0.59502 MYR Malezya Ringgiti 7.4562 MXN Mexikan Pesosu 1.7399 EGP Mısır Lirası 0.68102 MDL Moldova Leyi 1.8979 NAD Namibya Doları 1.8295 NGN Nijerya Nairası 0.02122 UZS Özbekistan Somu 0.00265 PEN Peru Yeni Solu 9.0032 PLN Polonya Zlotisi 8.4829 RSD Sırp Dinarı 0.31297 SGD Singapur Doları 25.2574 SDG Sudan Poundu 0.05583 SYP Suriye Lirası 0.00258 SZL Svatiland Lilangeni 1.8294 THB Tayland Bahtı 0.94176 TND Tunus Dinarı 10.8609 TMT Türkmenistan Manatı 9.5796 UAH Ukrayna Hryvnası 0.81938 OMR Umman Riyali 87.1954 JOD Ürdün Dinarı 47.3106 VND Vietnam Dongu 0.00133 ILS Yeni İsrail Şekeli 8.8557 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0268 NZD Yeni Zelanda Doları 20.1780

Not: Yukarıdaki veriler, TCMB'nin resmi yayınlarından alınmıştır ve döviz kurlarındaki değişiklikler anlık olarak güncellenmektedir.