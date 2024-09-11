TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu duyurdu. Aşağıda, karşılama kurları ve dövizlerin kodları yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03548 ALL Arnavutluk Leki 0.37661 BHD Bahrayn Dinarı 90.1323 BDT Bangladeş Takası 0.28427 BAM Bosna-Hersek Markı 19.1366 BWP Botsvana Pulası 2.5444 BRL Brezilya Reali 6.0016 DZD Cezayir Dinarı 0.25650 CZK Çek Korunası 1.4952 IDR Endonezya Rupisi 0.00221 MAD Fas Dirhemi 3.4799 PHP Filipin Pesosu 0.60781 ZAR Güney Afrika Randı 1.9009 GEL Gürcistan Laris 12.5816 INR Hindistan Rupisi 0.40449 HKD Hong Kong Doları 4.3567 IQD Irak Dinarı 0.02593 ISK İzlanda Kronu 0.24568 KZT Kazakistan Tengesi 0.07110 KES Kenya Şilini 0.26334 COP Kolombiya Pesosu 0.00794 LYD Libya Dinarı 7.1206 HUF Macar Forinti 0.09467 MKD Makedon Dinarı 0.60950 MYR Malezya Ringgiti 7.8454 MXN Meksika Pesosu 1.7048 EGP Mısır Lirası 0.70223 MDL Moldova Leyi 1.9478 NAD Namibya Doları 1.9010 NGN Nijerya Nairası 0.02053 UZS Özbekistan Somu 0.00267 PEN Peru Yeni Solu 8.9227 PLN Polonya Zlotisi 8.7528 RSD Sırp Dinarı 0.32064 SGD Singapur Doları 26.0819 SDG Sudan Poundu 0.05657 SYR Suriye Lirası 0.00261 SZL Svaiziland Lilangesi 1.9010 THB Tayland Bahtı 1.0089 TND Tunus Dinarı 11.1324 TMT Türkmenistan Manatı 9.7067 UAH Ukrayna Hryvnası 0.82317 OMR Umman Riyali 88.2383 JOD Ürdün Dinarı 47.9537 VND Vietnam DONGU 0.00138 ILS Yeni İsrail Şekeli 9.0317 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0566 NZD Yeni Zelanda Doları 20.8867

TCMB, bu verileri yatırımcılar ve ekonomi analistleri için düzenli olarak güncellemektedir.