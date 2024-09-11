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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kur tablolarını yayımladı. İşte güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:49
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu duyurdu. Aşağıda, karşılama kurları ve dövizlerin kodları yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03548
ALLArnavutluk Leki0.37661
BHDBahrayn Dinarı90.1323
BDTBangladeş Takası0.28427
BAMBosna-Hersek Markı19.1366
BWPBotsvana Pulası2.5444
BRLBrezilya Reali6.0016
DZDCezayir Dinarı0.25650
CZKÇek Korunası1.4952
IDREndonezya Rupisi0.00221
MADFas Dirhemi3.4799
PHPFilipin Pesosu0.60781
ZARGüney Afrika Randı1.9009
GELGürcistan Laris12.5816
INRHindistan Rupisi0.40449
HKDHong Kong Doları4.3567
IQDIrak Dinarı0.02593
ISKİzlanda Kronu0.24568
KZTKazakistan Tengesi0.07110
KESKenya Şilini0.26334
COPKolombiya Pesosu0.00794
LYDLibya Dinarı7.1206
HUFMacar Forinti0.09467
MKDMakedon Dinarı0.60950
MYRMalezya Ringgiti7.8454
MXNMeksika Pesosu1.7048
EGPMısır Lirası0.70223
MDLMoldova Leyi1.9478
NADNamibya Doları1.9010
NGNNijerya Nairası0.02053
UZSÖzbekistan Somu0.00267
PENPeru Yeni Solu8.9227
PLNPolonya Zlotisi8.7528
RSDSırp Dinarı0.32064
SGDSingapur Doları26.0819
SDGSudan Poundu0.05657
SYRSuriye Lirası0.00261
SZLSvaiziland Lilangesi1.9010
THBTayland Bahtı1.0089
TNDTunus Dinarı11.1324
TMTTürkmenistan Manatı9.7067
UAHUkrayna Hryvnası0.82317
OMRUmman Riyali88.2383
JODÜrdün Dinarı47.9537
VNDVietnam DONGU0.00138
ILSYeni İsrail Şekeli9.0317
TWDYeni Tayvan Doları1.0566
NZDYeni Zelanda Doları20.8867

TCMB, bu verileri yatırımcılar ve ekonomi analistleri için düzenli olarak güncellemektedir.

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