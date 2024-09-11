TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu duyurdu. Aşağıda, karşılama kurları ve dövizlerin kodları yer almaktadır:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03548
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0.37661
|BHD
|Bahrayn Dinarı
|90.1323
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28427
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.1366
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5444
|BRL
|Brezilya Reali
|6.0016
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25650
|CZK
|Çek Korunası
|1.4952
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00221
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4799
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.60781
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9009
|GEL
|Gürcistan Laris
|12.5816
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40449
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3567
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02593
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24568
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07110
|KES
|Kenya Şilini
|0.26334
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00794
|LYD
|Libya Dinarı
|7.1206
|HUF
|Macar Forinti
|0.09467
|MKD
|Makedon Dinarı
|0.60950
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.8454
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7048
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70223
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9478
|NAD
|Namibya Doları
|1.9010
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02053
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00267
|PEN
|Peru Yeni Solu
|8.9227
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.7528
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32064
|SGD
|Singapur Doları
|26.0819
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05657
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00261
|SZL
|Svaiziland Lilangesi
|1.9010
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0089
|TND
|Tunus Dinarı
|11.1324
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7067
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.82317
|OMR
|Umman Riyali
|88.2383
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.9537
|VND
|Vietnam DONGU
|0.00138
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.0317
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0566
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.8867
TCMB, bu verileri yatırımcılar ve ekonomi analistleri için düzenli olarak güncellemektedir.