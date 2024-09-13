TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özellikle yatırımcılar için alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin bilgi amaçlı bir tablo paylaşmıştır. Aşağıda bu dövizlerin TL karşılıkları verilmiştir:

Döviz Kurları ve TL Karşılıkları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03526 ALL Arnavutluk Leksi 0.37733 BHD Bahreyn Dinarı 89.7995 BDT Bangladeş Takası 0.28323 BAM Bosna Hersek Markı 19.1341 BWP Botsvana Pulası 2.5436 BRL Brezilya Realı 6.0149 DZD Cezayir Dinarı 0.25586 CZK Çek Korunası 1.4922 IDR Endonezya Rupisi 0.00220 MAD Fas Dirhemi 3.4705 PHP Filipin Pesosu 0.60452 ZAR Güney Afrika Randı 1.9022 GEL Gürcistan Lari 12.5589 INR Hindistan Rupisi 0.40332 HKD Hong Kong Doları 4.3404 IQD Irak Dinarı 0.02584 ISK İzlanda Kronu 0.24633 KZT Kazakistan Tengesi 0.07048 KES Kenya Şilini 0.26237 COP Kolombiya Pesosu 0.00804 LYD Libya Dinarı 7.0916 HUF Macar Forinti 0.09486 MKD Makedonya Dinarı 0.60891 MYR Malezya Ringgiti 7.8685 MXN Meksika Pesosu 1.7391 EGP Mısır Lirası 0.69909 MDL Moldova Leyi 1.9385 NAD Namibya Doları 1.9022 NGN Nijerya Nairası 0.02045 UZS Özbekistan Somu 0.00265 PEN Peru Yeni Solu 8.9757 PLN Polonya Zlotisi 8.7441 RSD Sırp Dinarı 0.32053 SGD Singapur Doları 26.0386 SDG Sudan Poundu 0.05636 SYR Suriye Lirası 0.00260 SZL Svaziland Lilangeni 1.9022 THB Tayland Bahtı 1.0137 TND Tunus Dinarı 11.1439 TMT Türkmenistan Manatı 9.6712 UAH Ukrayna Hryvnası 0.81870 OMR Umman Riyali 87.9114 JOD Ürdün Dinarı 47.7381 VND Vietnam Dongu 0.00138 ILS Yeni İsrail Şekeli 9.1237 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0588 NZD Yeni Zelanday Doları 20.8663

Yatırımcılar bu bilgiler doğrultusunda döviz yatırımlarını planlayabilirler. TCMB'nin bu verileri, piyasadaki döviz alışverişine yön vermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır.