TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Döviz Kurları Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özellikle yatırımcılar için alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin bilgi amaçlı bir tablo paylaşmıştır. Aşağıda bu dövizlerin TL karşılıkları verilmiştir:
Döviz Kurları ve TL Karşılıkları
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03526
|ALL
|Arnavutluk Leksi
|0.37733
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|89.7995
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28323
|BAM
|Bosna Hersek Markı
|19.1341
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5436
|BRL
|Brezilya Realı
|6.0149
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25586
|CZK
|Çek Korunası
|1.4922
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00220
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4705
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.60452
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9022
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.5589
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40332
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3404
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02584
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24633
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07048
|KES
|Kenya Şilini
|0.26237
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00804
|LYD
|Libya Dinarı
|7.0916
|HUF
|Macar Forinti
|0.09486
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.60891
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.8685
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7391
|EGP
|Mısır Lirası
|0.69909
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9385
|NAD
|Namibya Doları
|1.9022
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02045
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00265
|PEN
|Peru Yeni Solu
|8.9757
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.7441
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32053
|SGD
|Singapur Doları
|26.0386
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05636
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00260
|SZL
|Svaziland Lilangeni
|1.9022
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0137
|TND
|Tunus Dinarı
|11.1439
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.6712
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.81870
|OMR
|Umman Riyali
|87.9114
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.7381
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00138
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.1237
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0588
|NZD
|Yeni Zelanday Doları
|20.8663
Yatırımcılar bu bilgiler doğrultusunda döviz yatırımlarını planlayabilirler. TCMB'nin bu verileri, piyasadaki döviz alışverişine yön vermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır.