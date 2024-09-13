TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:51
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özellikle yatırımcılar için alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin bilgi amaçlı bir tablo paylaşmıştır. Aşağıda bu dövizlerin TL karşılıkları verilmiştir:

Döviz Kurları ve TL Karşılıkları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03526
ALLArnavutluk Leksi0.37733
BHDBahreyn Dinarı89.7995
BDTBangladeş Takası0.28323
BAMBosna Hersek Markı19.1341
BWPBotsvana Pulası2.5436
BRLBrezilya Realı6.0149
DZDCezayir Dinarı0.25586
CZKÇek Korunası1.4922
IDREndonezya Rupisi0.00220
MADFas Dirhemi3.4705
PHPFilipin Pesosu0.60452
ZARGüney Afrika Randı1.9022
GELGürcistan Lari12.5589
INRHindistan Rupisi0.40332
HKDHong Kong Doları4.3404
IQDIrak Dinarı0.02584
ISKİzlanda Kronu0.24633
KZTKazakistan Tengesi0.07048
KESKenya Şilini0.26237
COPKolombiya Pesosu0.00804
LYDLibya Dinarı7.0916
HUFMacar Forinti0.09486
MKDMakedonya Dinarı0.60891
MYRMalezya Ringgiti7.8685
MXNMeksika Pesosu1.7391
EGPMısır Lirası0.69909
MDLMoldova Leyi1.9385
NADNamibya Doları1.9022
NGNNijerya Nairası0.02045
UZSÖzbekistan Somu0.00265
PENPeru Yeni Solu8.9757
PLNPolonya Zlotisi8.7441
RSDSırp Dinarı0.32053
SGDSingapur Doları26.0386
SDGSudan Poundu0.05636
SYRSuriye Lirası0.00260
SZLSvaziland Lilangeni1.9022
THBTayland Bahtı1.0137
TNDTunus Dinarı11.1439
TMTTürkmenistan Manatı9.6712
UAHUkrayna Hryvnası0.81870
OMRUmman Riyali87.9114
JODÜrdün Dinarı47.7381
VNDVietnam Dongu0.00138
ILSYeni İsrail Şekeli9.1237
TWDYeni Tayvan Doları1.0588
NZDYeni Zelanday Doları20.8663

Yatırımcılar bu bilgiler doğrultusunda döviz yatırımlarını planlayabilirler. TCMB'nin bu verileri, piyasadaki döviz alışverişine yön vermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır.

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