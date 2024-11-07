DOLAR
34,22 -0,17%
EURO
37,04 -0,85%
ALTIN
2.952,9 -0,99%
BITCOIN
2.556.755,2 2,04%

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma dahil olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:29
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. Aşağıda yer alan döviz kodları ve TL karşılıkları, döviz ticaretinde dikkate alınması gereken güncel verileri içermektedir.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03446
ALLArnavutluk Leki0.37446
BHDBahreyn Dinarı90.7364
BDTBangladeş Takası0.28625
BAMBosna-Hersek Markı18.7709
BWPBotsvana Pulası2.5621
BRLBrezilya Realı6.0259
DZDCezayir Dinarı0.25612
CZKÇek Korunası1.4548
IDREndonezya Rupisi0.00217
MADFas Dirhemi3.4600
PHPFilipin Pesosu0.58334
ZARGüney Afrika Randı1.9574
GELGürcistan Laris12.5301
INRHindistan Rupisi0.40548
HKDHong Kong Doları4.4008
IQDIrak Dinarı0.02611
ISKİzlanda Kronu0.24817
KZTKazakistan Tengesi0.06961
KESKenya Şilini0.26517
COPKolombiya Pesosu0.00775
LYDLübnan Dinarı7.0604
HUFMacar Forinti0.09061
MKDMakedonya Dinarı0.59803
MYRMalezya Ringgiti7.7682
MXNMeksika Pesosu1.7074
EGPMısır Lirası0.69400
MDLMoldova Leyi1.9073
NADNamibya Doları1.9574
NGNNijerya Nairası0.02046
UZSÖzbekistan Somu0.00267
PENPeru Yeni Solu9.0501
PLNPolonya Zlotisi8.4857
RSDSırp Dinarı0.31464
SGDSingapur Doları25.7769
SDGSudan Poundu0.05697
SYRSuriye Lirası0.00263
SZLSvaçili Lilangeni1.9574
THBTayland Bahtı0.99744
TNDTunus Dinarı10.9924
TMTTürkmenistan Manatı9.7743
UAHUkrayna Hryvnası0.82741
OMRUmman Riyali88.8486
JODÜrdün Dinarı48.2097
VNDVietnam Dongu0.00135
ILSİsrail Şekeli9.1804
TWDYeni Tayvan Doları1.0605
NZDYeni Zelanda Doları20.4850

Bu bilgiler, döviz piyasasında yatırımcılar için rehberlik etmesi açısından önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları
2
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
3
İngiltere Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitti
4
İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranını Düşürdü
5
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişe Geçti
6
Bursa Ticaret Borsası'nın 100. Yıl Ödül Töreni Gerçekleştirildi
7
III. AR-GE Çalıştayı: Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak