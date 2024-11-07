TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. Aşağıda yer alan döviz kodları ve TL karşılıkları, döviz ticaretinde dikkate alınması gereken güncel verileri içermektedir.
Döviz Kurları Tablosu
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03446
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0.37446
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90.7364
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28625
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.7709
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5621
|BRL
|Brezilya Realı
|6.0259
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25612
|CZK
|Çek Korunası
|1.4548
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00217
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4600
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.58334
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9574
|GEL
|Gürcistan Laris
|12.5301
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40548
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.4008
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02611
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24817
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.06961
|KES
|Kenya Şilini
|0.26517
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00775
|LYD
|Lübnan Dinarı
|7.0604
|HUF
|Macar Forinti
|0.09061
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.59803
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.7682
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7074
|EGP
|Mısır Lirası
|0.69400
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9073
|NAD
|Namibya Doları
|1.9574
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02046
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00267
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0501
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.4857
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31464
|SGD
|Singapur Doları
|25.7769
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05697
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00263
|SZL
|Svaçili Lilangeni
|1.9574
|THB
|Tayland Bahtı
|0.99744
|TND
|Tunus Dinarı
|10.9924
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7743
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.82741
|OMR
|Umman Riyali
|88.8486
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48.2097
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00135
|ILS
|İsrail Şekeli
|9.1804
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0605
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.4850
Bu bilgiler, döviz piyasasında yatırımcılar için rehberlik etmesi açısından önem taşımaktadır.