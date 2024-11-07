TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. Aşağıda yer alan döviz kodları ve TL karşılıkları, döviz ticaretinde dikkate alınması gereken güncel verileri içermektedir.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03446 ALL Arnavutluk Leki 0.37446 BHD Bahreyn Dinarı 90.7364 BDT Bangladeş Takası 0.28625 BAM Bosna-Hersek Markı 18.7709 BWP Botsvana Pulası 2.5621 BRL Brezilya Realı 6.0259 DZD Cezayir Dinarı 0.25612 CZK Çek Korunası 1.4548 IDR Endonezya Rupisi 0.00217 MAD Fas Dirhemi 3.4600 PHP Filipin Pesosu 0.58334 ZAR Güney Afrika Randı 1.9574 GEL Gürcistan Laris 12.5301 INR Hindistan Rupisi 0.40548 HKD Hong Kong Doları 4.4008 IQD Irak Dinarı 0.02611 ISK İzlanda Kronu 0.24817 KZT Kazakistan Tengesi 0.06961 KES Kenya Şilini 0.26517 COP Kolombiya Pesosu 0.00775 LYD Lübnan Dinarı 7.0604 HUF Macar Forinti 0.09061 MKD Makedonya Dinarı 0.59803 MYR Malezya Ringgiti 7.7682 MXN Meksika Pesosu 1.7074 EGP Mısır Lirası 0.69400 MDL Moldova Leyi 1.9073 NAD Namibya Doları 1.9574 NGN Nijerya Nairası 0.02046 UZS Özbekistan Somu 0.00267 PEN Peru Yeni Solu 9.0501 PLN Polonya Zlotisi 8.4857 RSD Sırp Dinarı 0.31464 SGD Singapur Doları 25.7769 SDG Sudan Poundu 0.05697 SYR Suriye Lirası 0.00263 SZL Svaçili Lilangeni 1.9574 THB Tayland Bahtı 0.99744 TND Tunus Dinarı 10.9924 TMT Türkmenistan Manatı 9.7743 UAH Ukrayna Hryvnası 0.82741 OMR Umman Riyali 88.8486 JOD Ürdün Dinarı 48.2097 VND Vietnam Dongu 0.00135 ILS İsrail Şekeli 9.1804 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0605 NZD Yeni Zelanda Doları 20.4850

Bu bilgiler, döviz piyasasında yatırımcılar için rehberlik etmesi açısından önem taşımaktadır.