TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kur tablosunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:47
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurlarını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. Aşağıda, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kurları Tablosu

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03545
ALLNAVUTLUK LEKİ0.41608
BHDBAHREYN DİNARI100.4981
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.31180
BAMBOSNA HERSEK MARKI20.9664
BWPBOTSVANA PULASI2.7788
BRLBREZİLYA REALİ6.6692
DZDCEZAYİR DİNARI0.28277
CZKÇEK KORUNASI1.6451
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00230
MADFAS DİRHEMİ3.9382
PHPFİLİPİN PESOSU0.66159
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI2.0836
GELGÜRCİSTAN LARİSİ13.6668
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.44054
HKDHONG KONG DOLARI4.8734
IQDIRAK DİNARI0.02892
ISKİZLANDA KRONU0.28447
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07530
KESKENYA ŞİLİNİ0.29288
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00908
LYDLİBYA DİNARI7.8739
HUFMACAR FORİNTİ0.10298
MKDMAKEDONYA DİNARI0.66786
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.5692
MXNMEKSİKA PESOSU1.8758
EGPMISIR LİRASI0.74915
MDLMOLDOVA LEYİ2.1000
NADNAMİBYA DOLARI2.0815
NGNNİJERYA NAİRASI0.02476
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00293
PENPERU YENİ SOLU10.4523
PLNPOLONYA ZLOTİSİ9.8051
RSDSIRP DİNARI0.35072
SGDSİNGAPUR DOLARI28.4075
SDGSUDAN POUNDU0.06309
SYPSURİYE LİRASI0.00291
SZLSVAZİLAND LİLA2.0846
THBTAYLAND BAHTI1.1193
TNDTUNUS DİNARI12.2421
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.8250
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.91215
OMRUMMAN RİYALİ98.4199
JODÜRDÜN DİNARI53.4334
VNDVİETNAM DONGU0.00148
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ10.2332
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.1479
NZDYENİ ZELANDA DOLARI21.8251

Bu tabloda yer alan döviz kurları, yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı sağlamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rekabet Kurulu, Güç Transformatörü Sektöründeki 9 Şirkete 537 Milyon Lira Ceza Kesti
2
Merkez Bankası 91 Güne Kadar Likidite Senetleri İhraç Edecek
3
Cengiz Eroldu OSD Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Seçildi
4
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
5
TCMB Döviz Kurları Güncel Verileri: 15.30'a Göre
6
Enerji Bakanı Bayraktar, Macaristan ile İşbirliğini Görüştü
7
AstraZeneca'dan Çin'de 2,5 Milyar Dolar Yatırım Kararı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek