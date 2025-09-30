TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlerin bilgi amaçlı TL karşılıkları listesi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:40
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

ARS — ARJANTİN PESOSU: 0.03059

ALL — ARNAVUTLUK LEKİ: 0.50418

BHD — BAHREYN DİNARI: 110.1530

BDT — BANGLADEŞ TAKASI: 0.34137

BAM — BOSNA HERSEK MARKI: 24.8783

BWP — BOTSVANA PULASI: 2.9372

BRL — BREZİLYA REALİ: 7.8114

DZD — CEZAYİR DİNARI: 0.32076

CZK — ÇEK KORUNASI: 2.0046

IDR — ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00249

MAD — FAS DİRHEMİ: 4.5677

PHP — FİLİPİN PESOSU: 0.71328

ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.4049

GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.2288

INR — HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46780

HKD — HONG KONG DOLARI: 5.3387

IQD — IRAK DİNARI: 0.03171

ISK — İZLANDA KRONU: 0.34258

KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07567

KES — KENYA ŞİLİNİ: 0.32167

COP — KOLOMBİYA PESOSU: 0.01060

LYD — LİBYA DİNARI: 7.6821

HUF — MACAR FORİNTİ: 0.12494

MKD — MAKEDONYA DİNARI: 0.79185

MYR — MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8715

MXN — MEKSİKA PESOSU: 2.2653

EGP — MISIR LİRASI: 0.86749

MDL — MOLDOVA LEYİ: 2.4892

NAD — NAMİBYA DOLARI: 2.4050

NGN — NİJERYA NAİRASI: 0.02801

UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00344

PEN — PERU YENİ SOLU: 11.9428

PLN — POLONYA ZLOTİSİ: 11.4244

RSD — SIRP DİNARI: 0.41623

SGD — SİNGAPUR DOLARI: 32.2061

SDG — SUDAN POUNDU: 0.06921

SYP — SURİYE LİRASI: 0.00319

SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.4050

THB — TAYLAND BAHTI: 1.2808

TND — TUNUS DİNARI: 14.3145

TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.8715

UAH — UKRAYNA HRYVNASI: 1.0100

OMR — UMMAN RİYALİ: 107.9015

JOD — ÜRDÜN DİNARI: 58.5955

VND — VİETNAM DONGU: 0.00157

ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.5777

TWD — YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3619

NZD — YENİ ZELANDA DOLARI: 24.0749

