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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:39
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Aşağıda, döviz cinsleri ve TL karşılıkları detaylarıyla birlikte sunulmuştur:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03433
ALL NAVUTLUK LEKİ 0.37139
BHD BAHREYN DİNARI 91.7746
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.28955
BAM BOSNA HERSEK MARKI 18.6136
BWP BOTSVANA PULASI 2.5328
BRL BREZİLYA REALİ 5.8268
DZD CEZAYİR DİNARI 0.25908
CZK ÇEK KORUNASI 1.4447
IDR DONEZYA RUPİSİ 0.00218
MAD FAS DİRHEMİ 3.4586
PHP FİLİPİN PESOSU 0.58938
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.9034
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.6188
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.40961
HKD HONG KONG DOLARI 4.4462
IQD DİRAK DİNARI 0.02641
ISK İZLANDA KRONU 0.25192
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.06758
KES KENYA ŞİLİNİ 0.26667
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00789
LYD LİBYA DİNARI 7.0922
HUF MACAR FORİNTİ 0.08825
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.59309
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 7.7807
MXN MEKSİKA PESOSU 1.7035
EGP MISIR LİRASI 0.69760
MDL MOLDOVA LEYİ 1.8897
NAD NAMİBYA DOLARI 1.9034
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02048
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00269
PEN PERU YENİ SOLU 9.2205
PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.4649
RSD SIRP DİNARI 0.31207
SGD SİNGAPUR DOLARI 25.7485
SDG SUDAN POUNDU 0.05762
SYR SURİYE LİRASI 0.00266
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.9033
THB TAYLAND BAHTI 1.0055
TND TUNUS DİNARI 10.9531
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 9.8868
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.83198
OMR UMMAN RİYALİ 89.8712
JOD ÜRDÜN DİNARI 48.7508
VND VİETNAM DONGU 0.00136
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 9.4926
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0620
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 20.3730

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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