TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'den Döviz Kurları Bilgilendirmesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerin bilgi amaçlı kur tablosunu duyurdu. Bu tablo, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının gerektiğinde bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Döviz Kuru Detayları
Aşağıda, TCMB tarafından açıklanan döviz kurlarının listesi bulunmaktadır:
- ARS: Arjantin Pesosu - TL Karşılığı: 0.03422
- ALL: Arnavutluk Leki - TL Karşılığı: 0.37118
- BHD: Bahreyn Dinarı - TL Karşılığı: 93.6451
- BDT: Bangladeş Takası - TL Karşılığı: 0.29056
- BAM: Bosna-Hersek Markı - TL Karşılığı: 18.5419
- BWP: Botsvana Pulası - TL Karşılığı: 2.5400
- BRL: Brezilya Reali - TL Karşılığı: 5.7382
- DZD: Cezayir Dinarı - TL Karşılığı: 0.25977
- CZK: Çek Korunası - TL Karşılığı: 1.4448
- IDR: Endonezya Rupisi - TL Karşılığı: 0.00218
- DIR: Fas Dirhemi - TL Karşılığı: 3.4999
- PHP: Filipin Pesosu - TL Karşılığı: 0.60745
- ZAR: Güney Afrika Randı - TL Karşılığı: 1.8815
- GEL: Gürcistan Lari - TL Karşılığı: 12.5767
- INR: Hindistan Rupisi - TL Karşılığı: 0.41156
- HKD: Hong Kong Doları - TL Karşılığı: 4.5380
- IQD: Irak Dinarı - TL Karşılığı: 0.02695
- ISK: İzlanda Kronu - TL Karşılığı: 0.25298
- KZT: Kazakistan Tengesi - TL Karşılığı: 0.06729
- KES: Kenya Şilini - TL Karşılığı: 0.27314
- COP: Kolombiya Pesosu - TL Karşılığı: 0.00807
- LYD: Libya Dinarı - TL Karşılığı: 7.1830
- HUF: Macar Forinti - TL Karşılığı: 0.08765
- MKD: Makedonya Dinarı - TL Karşılığı: 0.59218
- MYR: Malezya Ringgiti - TL Karşılığı: 7.8451
- MXN: Meksika Pesosu - TL Karşılığı: 1.7147
- EGP: Mısır Lirası - TL Karşılığı: 0.69521
- MDL: Moldova Leyi - TL Karşılığı: 1.8965
- NAD: Namibya Doları - TL Karşılığı: 1.8817
- NGN: Nijerya Nairası - TL Karşılığı: 0.02281
- UZS: Özbekistan Somu - TL Karşılığı: 0.00274
- PEN: Peru Yeni Solu - TL Karşılığı: 9.4053
- PLN: Polonya Zlotisi - TL Karşılığı: 8.5082
- RSD: Sırp Dinarı - TL Karşılığı: 0.31046
- SGD: Singapur Doları - TL Karşılığı: 25.7722
- SDG: Sudan Poundu - TL Karşılığı: 0.05879
- SYP: Suriye Lirası - TL Karşılığı: 0.00271
- SZL: Svaziland Lilan - TL Karşılığı: 1.8815
- THB: Tayland Bahtı - TL Karşılığı: 1.0256
- TND: Tunus Dinarı - TL Karşılığı: 11.0125
- TMT: Türkmenistan Manatı - TL Karşılığı: 10.0874
- UAH: Ukrayna Hryvnası - TL Karşılığı: 0.83769
- OMR: Umman Riyali - TL Karşılığı: 91.6944
- JOD: Ürdün Dinarı - TL Karşılığı: 49.7327
- VND: Vietnam Dongu - TL Karşılığı: 0.00139
- ILS: Yeni İsrail Şekeli - TL Karşılığı: 9.6547
- TWD: Yeni Tayvan Doları - TL Karşılığı: 1.0726
- NZD: Yeni Zelanda Doları - TL Karşılığı: 19.7925
TCMB'nin sağladığı bu bilgiler, döviz piyasası üzerinde alım-satım işlemi yapmak isteyen yatırımcılara yol göstermekte ve uluslararası piyasalarda işlem yaparken gereksinim duyabilecekleri verileri sunmaktadır.