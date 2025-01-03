TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'den Döviz Kurları Bilgilendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerin bilgi amaçlı kur tablosunu duyurdu. Bu tablo, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının gerektiğinde bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Döviz Kuru Detayları

Aşağıda, TCMB tarafından açıklanan döviz kurlarının listesi bulunmaktadır:

ARS: Arjantin Pesosu - TL Karşılığı: 0.03422

Arjantin Pesosu - TL Karşılığı: 0.03422 ALL: Arnavutluk Leki - TL Karşılığı: 0.37118

Arnavutluk Leki - TL Karşılığı: 0.37118 BHD: Bahreyn Dinarı - TL Karşılığı: 93.6451

Bahreyn Dinarı - TL Karşılığı: 93.6451 BDT: Bangladeş Takası - TL Karşılığı: 0.29056

Bangladeş Takası - TL Karşılığı: 0.29056 BAM: Bosna-Hersek Markı - TL Karşılığı: 18.5419

Bosna-Hersek Markı - TL Karşılığı: 18.5419 BWP: Botsvana Pulası - TL Karşılığı: 2.5400

Botsvana Pulası - TL Karşılığı: 2.5400 BRL: Brezilya Reali - TL Karşılığı: 5.7382

Brezilya Reali - TL Karşılığı: 5.7382 DZD: Cezayir Dinarı - TL Karşılığı: 0.25977

Cezayir Dinarı - TL Karşılığı: 0.25977 CZK: Çek Korunası - TL Karşılığı: 1.4448

Çek Korunası - TL Karşılığı: 1.4448 IDR: Endonezya Rupisi - TL Karşılığı: 0.00218

Endonezya Rupisi - TL Karşılığı: 0.00218 DIR: Fas Dirhemi - TL Karşılığı: 3.4999

Fas Dirhemi - TL Karşılığı: 3.4999 PHP: Filipin Pesosu - TL Karşılığı: 0.60745

Filipin Pesosu - TL Karşılığı: 0.60745 ZAR: Güney Afrika Randı - TL Karşılığı: 1.8815

Güney Afrika Randı - TL Karşılığı: 1.8815 GEL: Gürcistan Lari - TL Karşılığı: 12.5767

Gürcistan Lari - TL Karşılığı: 12.5767 INR: Hindistan Rupisi - TL Karşılığı: 0.41156

Hindistan Rupisi - TL Karşılığı: 0.41156 HKD: Hong Kong Doları - TL Karşılığı: 4.5380

Hong Kong Doları - TL Karşılığı: 4.5380 IQD: Irak Dinarı - TL Karşılığı: 0.02695

Irak Dinarı - TL Karşılığı: 0.02695 ISK: İzlanda Kronu - TL Karşılığı: 0.25298

İzlanda Kronu - TL Karşılığı: 0.25298 KZT: Kazakistan Tengesi - TL Karşılığı: 0.06729

Kazakistan Tengesi - TL Karşılığı: 0.06729 KES: Kenya Şilini - TL Karşılığı: 0.27314

Kenya Şilini - TL Karşılığı: 0.27314 COP: Kolombiya Pesosu - TL Karşılığı: 0.00807

Kolombiya Pesosu - TL Karşılığı: 0.00807 LYD: Libya Dinarı - TL Karşılığı: 7.1830

Libya Dinarı - TL Karşılığı: 7.1830 HUF: Macar Forinti - TL Karşılığı: 0.08765

Macar Forinti - TL Karşılığı: 0.08765 MKD: Makedonya Dinarı - TL Karşılığı: 0.59218

Makedonya Dinarı - TL Karşılığı: 0.59218 MYR: Malezya Ringgiti - TL Karşılığı: 7.8451

Malezya Ringgiti - TL Karşılığı: 7.8451 MXN: Meksika Pesosu - TL Karşılığı: 1.7147

Meksika Pesosu - TL Karşılığı: 1.7147 EGP: Mısır Lirası - TL Karşılığı: 0.69521

Mısır Lirası - TL Karşılığı: 0.69521 MDL: Moldova Leyi - TL Karşılığı: 1.8965

Moldova Leyi - TL Karşılığı: 1.8965 NAD: Namibya Doları - TL Karşılığı: 1.8817

Namibya Doları - TL Karşılığı: 1.8817 NGN: Nijerya Nairası - TL Karşılığı: 0.02281

Nijerya Nairası - TL Karşılığı: 0.02281 UZS: Özbekistan Somu - TL Karşılığı: 0.00274

Özbekistan Somu - TL Karşılığı: 0.00274 PEN: Peru Yeni Solu - TL Karşılığı: 9.4053

Peru Yeni Solu - TL Karşılığı: 9.4053 PLN: Polonya Zlotisi - TL Karşılığı: 8.5082

Polonya Zlotisi - TL Karşılığı: 8.5082 RSD: Sırp Dinarı - TL Karşılığı: 0.31046

Sırp Dinarı - TL Karşılığı: 0.31046 SGD: Singapur Doları - TL Karşılığı: 25.7722

Singapur Doları - TL Karşılığı: 25.7722 SDG: Sudan Poundu - TL Karşılığı: 0.05879

Sudan Poundu - TL Karşılığı: 0.05879 SYP: Suriye Lirası - TL Karşılığı: 0.00271

Suriye Lirası - TL Karşılığı: 0.00271 SZL: Svaziland Lilan - TL Karşılığı: 1.8815

Svaziland Lilan - TL Karşılığı: 1.8815 THB: Tayland Bahtı - TL Karşılığı: 1.0256

Tayland Bahtı - TL Karşılığı: 1.0256 TND: Tunus Dinarı - TL Karşılığı: 11.0125

Tunus Dinarı - TL Karşılığı: 11.0125 TMT: Türkmenistan Manatı - TL Karşılığı: 10.0874

Türkmenistan Manatı - TL Karşılığı: 10.0874 UAH: Ukrayna Hryvnası - TL Karşılığı: 0.83769

Ukrayna Hryvnası - TL Karşılığı: 0.83769 OMR: Umman Riyali - TL Karşılığı: 91.6944

Umman Riyali - TL Karşılığı: 91.6944 JOD: Ürdün Dinarı - TL Karşılığı: 49.7327

Ürdün Dinarı - TL Karşılığı: 49.7327 VND: Vietnam Dongu - TL Karşılığı: 0.00139

Vietnam Dongu - TL Karşılığı: 0.00139 ILS: Yeni İsrail Şekeli - TL Karşılığı: 9.6547

Yeni İsrail Şekeli - TL Karşılığı: 9.6547 TWD: Yeni Tayvan Doları - TL Karşılığı: 1.0726

Yeni Tayvan Doları - TL Karşılığı: 1.0726 NZD: Yeni Zelanda Doları - TL Karşılığı: 19.7925

TCMB'nin sağladığı bu bilgiler, döviz piyasası üzerinde alım-satım işlemi yapmak isteyen yatırımcılara yol göstermekte ve uluslararası piyasalarda işlem yaparken gereksinim duyabilecekleri verileri sunmaktadır.