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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:40
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'den Yeni Döviz Kuru Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgileri paylaştı. İşte TCMB'nin sunduğu bilgi amaçlı kur tablosu:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03421
ALL NAVUTLUK LEKİ 0.37496
BHD BAHREYN DİNARI 93.6934
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.29071
BAM BOSNA HERSEK MARKI 18.7723
BWP BOTSVANA PULASI 2.5502
BRL BREZİLYA REALİ 5.7138
DZD CEZAYİR DİNARI 0.26032
CZK ÇEK KORUNASI 1.4644
IDR DONEZYA RUPİSİ 0.00218
MAD FAS DİRHEMİ 3.5329
PHP FİLİPİN PESOSU 0.60863
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.9065
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.5474
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.41221
HKD HONG KONG DOLARI 4.5438
IQD IRAK DİNARI 0.02696
ISK İZLANDA KRONU 0.25510
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.06683
KES KENYA ŞİLİNİ 0.27328
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00811
LYD LİBYA DİNARI 7.1530
HUF MACAR FORİNTİ 0.08897
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.59249
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 7.8300
MXN MEKSİKA PESOSU 1.7301
EGP MISIR LİRASI 0.69722
MDL MOLDOVA LEYİ 1.8969
NAD NAMİBYA DOLARI 1.9063
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02288
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00273
PEN PERU YENİ SOLU 9.3879
PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.6492
RSD SIRP DİNARI 0.31431
SGD SİNGAPUR DOLARI 25.9818
SDG SUDAN POUNDU 0.05882
SYR SURİYE LİRASI 0.00272
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.9065
THB TAYLAND BAHTI 1.0263
TND TUNUS DİNARI 11.0464
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 10.0926
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.83596
OMR UMMAN RİYALİ 91.7417
JOD ÜRDÜN DİNARI 49.7619
VND VİETNAM DONGU 0.00139
ILS İSRAİL ŞEKELİ 9.7028
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0783
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 20.0429

TCMB tarafından açıklanan bu döviz kurları, yatırımcılar ve iş dünyası için önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır.

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