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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur tablosunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:40
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda farklı döviz türlerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03415
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37408
BHDBAHREYN DİNARI95.4424
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29611
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.9370
BWPBOTSVANA PULASI2.5994
BRLBREZİLYA REALİ6.1929
DZDCEZAYİR DİNARI0.26555
CZKÇEK KORUNASI1.4801
IDRDONYA RUPİSİ0.00220
MADFAS DİRHEMİ3.5842
PHPFİLİPİN PESOSU0.61895
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9531
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.9369
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41136
HKDHONG KONG DOLARI4.6185
IQDIRAK DİNARI0.02746
ISKİZLANDA KRONU0.25327
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07081
KESKENYA ŞİLİNİ0.27857
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00873
LYDLİBYA DİNARI7.3267
HUFMACAR FORİNTİ0.09174
MKDMAKEDONYA DİNARI0.60370
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.0487
MXNMEKSİKA PESOSU1.7438
EGPMISIR LİRASI0.71526
MDLMOLDOVA LEYİ1.9127
NADNAMİBYA DOLARI1.9530
NGNNİJERYA NAİRASI0.02403
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00278
PENPERU YENİ SOLU9.6809
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.8772
RSDSIRP DİNARI0.31719
SGDSİNGAPUR DOLARI26.5752
SDGSUDAN POUNDU0.05992
SYPSURİYE LİRASI0.00277
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9530
THBTAYLAND BAHTI1.0607
TNDTUNUS DİNARI11.2342
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.2802
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.86459
OMRUMMAN RİYALİ93.4444
JODÜRDÜN DİNARI50.6904
VNDVİETNAM DONGU0.00142
ILSİSRAİL ŞEKELİ10.0903
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0970
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.3381

Bu güncel kur tablosu, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir referans kaynağı olarak değerlendirilmektedir. TCMB'nin döviz kurlarına ilişkin düzenlemeleri, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmakta ve işlem yapan bireylerin karar süreçlerinde etkili olmaktadır.

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