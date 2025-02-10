TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda farklı döviz türlerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.03415 ALL NAVUTLUK LEKİ 0.37408 BHD BAHREYN DİNARI 95.4424 BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.29611 BAM BOSNA HERSEK MARKI 18.9370 BWP BOTSVANA PULASI 2.5994 BRL BREZİLYA REALİ 6.1929 DZD CEZAYİR DİNARI 0.26555 CZK ÇEK KORUNASI 1.4801 IDR DONYA RUPİSİ 0.00220 MAD FAS DİRHEMİ 3.5842 PHP FİLİPİN PESOSU 0.61895 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.9531 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.9369 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.41136 HKD HONG KONG DOLARI 4.6185 IQD IRAK DİNARI 0.02746 ISK İZLANDA KRONU 0.25327 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07081 KES KENYA ŞİLİNİ 0.27857 COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00873 LYD LİBYA DİNARI 7.3267 HUF MACAR FORİNTİ 0.09174 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.60370 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 8.0487 MXN MEKSİKA PESOSU 1.7438 EGP MISIR LİRASI 0.71526 MDL MOLDOVA LEYİ 1.9127 NAD NAMİBYA DOLARI 1.9530 NGN NİJERYA NAİRASI 0.02403 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00278 PEN PERU YENİ SOLU 9.6809 PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.8772 RSD SIRP DİNARI 0.31719 SGD SİNGAPUR DOLARI 26.5752 SDG SUDAN POUNDU 0.05992 SYP SURİYE LİRASI 0.00277 SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.9530 THB TAYLAND BAHTI 1.0607 TND TUNUS DİNARI 11.2342 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 10.2802 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.86459 OMR UMMAN RİYALİ 93.4444 JOD ÜRDÜN DİNARI 50.6904 VND VİETNAM DONGU 0.00142 ILS İSRAİL ŞEKELİ 10.0903 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0970 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 20.3381

Bu güncel kur tablosu, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir referans kaynağı olarak değerlendirilmektedir. TCMB'nin döviz kurlarına ilişkin düzenlemeleri, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmakta ve işlem yapan bireylerin karar süreçlerinde etkili olmaktadır.