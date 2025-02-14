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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarını güncelledi. İşte alım satıma konu olmayan dövizlerin TL karşılıkları.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:38
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı güncel kur tablosunu yayımladı. Aşağıda farklı dövizlerin TL karşılıkları bulunmaktadır:

Döviz Kurları

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03419
ALLNAVUTLUK LEKİ0.38201
BHDBAHREYN DİNARI95.8811
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29744
BAMBOSNA HERSEK MARKI19.2929
BWPBOTSVANA PULASI2.6200
BRLBREZİLYA REALİ6.2661
DZDCEZAYİR DİNARI0.26700
CZKÇEK KORUNASI1.5098
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00222
MADFAS DİRHEMİ3.6220
PHPFİLİPİN PESOSU0.62588
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9672
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.7608
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41661
HKDHONG KONG DOLARI4.6429
IQDDIRAK DİNARI0.02759
ISKKİZLANDA KRONU0.25681
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07268
KESKENYA ŞİLİNİ0.27939
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00874
LYDLİBYA DİNARI7.3660
HUFMACAR FORİNTİ0.09384
MKDMAKEDONYA DİNARI0.61460
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.1485
MXNMEKSİKA PESOSU1.7738
EGPMISIR LİRASI0.71378
MDLMOLDOVA LEYİ1.9325
NADNAMİBYA DOLARI1.9671
NGNNİJERYA NAİRASI0.02385
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00278
PENPERU YENİ SOLU9.7268
PLNPOLONYA ZLOTİSİ9.0836
RSDSIRP DİNARI0.32294
SGDSİNGAPUR DOLARI26.9359
SDGSUDAN POUNDU0.06018
SYRSURİYE LİRASI0.00278
SZLSVAZİLAND LİLA NGESİ1.9671
THBTAYLAND BAHTI1.0743
TNDTUNUS DİNARI11.4131
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.3262
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.86843
OMRUMMAN RİYALİ93.8639
JODÜRDÜN DİNARI50.9137
VNDVİETNAM DONGU0.00142
ILSİSRAİL ŞEKELİ10.1284
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.1048
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.6116

Bu tablo, TCMB'nin güncel döviz bilgilerini yansıtmaktadır ve yatırımcılar ile ekonomik aktörler için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

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