TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Kur Tablosu

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı TL kurları listesi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:11
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Kur Tablosu

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Bilgi Amaçlı Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şu şekildedir.

ARS ARJANTİN PESOSU — 0.03011 TL

ALL ARNAVUTLUK LEKİ — 0.50456 TL

BHD BAHREYN DİNARI — 110.2059 TL

BDT BANGLADEŞ TAKASI — 0.34142 TL

BAM BOSNA HERSEK MARKI — 24.8656 TL

BWP BOTSVANA PULASI — 2.9376 TL

BRL BREZİLYA REALİ — 7.8055 TL

DZD CEZAYİR DİNARI — 0.32063 TL

CZK ÇEK KORUNASI — 2.0082 TL

IDR ENDONEZYA RUPİSİ — 0.00250 TL

MAD FAS DİRHEMİ — 4.5651 TL

PHP FİLİPİN PESOSU — 0.71487 TL

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI — 2.4185 TL

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ — 15.2423 TL

INR HİNDİSTAN RUPİSİ — 0.46837 TL

HKD HONG KONG DOLARI — 5.3392 TL

IQD IRAK DİNARI — 0.03172 TL

ISK İZLANDA KRONU — 0.34191 TL

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ — 0.07590 TL

KES KENYA ŞİLİNİ — 0.32172 TL

COP KOLOMBİYA PESOSU — 0.01059 TL

LYD LİBYA DİNARI — 7.6914 TL

HUF MACAR FORİNTİ — 0.12546 TL

MKD MAKEDONYA DİNARI — 0.79113 TL

MYR MALEZYA RİNGGİTİ — 9.8753 TL

MXN MEKSİKA PESOSU — 2.2757 TL

EGP MISIR LİRASI — 0.86798 TL

MDL MOLDOVA LEYİ — 2.4940 TL

NAD NAMİBYA DOLARI — 2.4185 TL

NGN NİJERYA NAİRASI — 0.02805 TL

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU — 0.00344 TL

PEN PERU YENİ SOLU — 11.9675 TL

PLN POLONYA ZLOTİSİ — 11.4546 TL

RSD SIRP DİNARI — 0.41611 TL

SGD SİNGAPUR DOLARI — 32.2434 TL

SDG SUDAN POUNDU — 0.06923 TL

SYP SURİYE LİRASI — 0.00319 TL

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ — 2.4182 TL

THB TAYLAND BAHTI — 1.2840 TL

TND TUNUS DİNARI — 14.3201 TL

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI — 11.8732 TL

UAH UKRAYNA HRYVNASI — 1.0076 TL

OMR UMMAN RİYALİ — 107.9175 TL

JOD ÜRDÜN DİNARI — 58.6042 TL

VND VİETNAM DONGU — 0.00157 TL

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ — 12.5439 TL

TWD YENİ TAYVAN DOLARI — 1.3642 TL

NZD YENİ ZELANDA DOLARI — 24.1574 TL

Not: Tablodaki değerler TCMB tarafından bilgi amaçlı yayımlanan alım satıma konu olmayan döviz kurlarıdır.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOBB Nefes Kredisi: ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'tan KOBİ'lere 'Nefes' Değerlendirmesi
2
Marmarabirlik Başkanı Yıldız: Rekolte, Fiyat ve 70 Milyon Dolar İhracat Hedefi
3
TCMB Döviz Kurları: Saat 15.30 Gösterge Kurları ve Çapraz Kurlar
4
ABP, Caterpillar'ı Gazze İddiaları Nedeniyle Portföyünden Çıkardı
5
Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş
6
BIST 100 İlk Yarıda Geriledi: Endeks 10.934,95'e Düştü
7
Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 933 bin 958, Tüketim 936 bin 882 megavatsaat

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin