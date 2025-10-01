TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Kur Tablosu

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şu şekildedir.
ARS ARJANTİN PESOSU — 0.03011 TL
ALL ARNAVUTLUK LEKİ — 0.50456 TL
BHD BAHREYN DİNARI — 110.2059 TL
BDT BANGLADEŞ TAKASI — 0.34142 TL
BAM BOSNA HERSEK MARKI — 24.8656 TL
BWP BOTSVANA PULASI — 2.9376 TL
BRL BREZİLYA REALİ — 7.8055 TL
DZD CEZAYİR DİNARI — 0.32063 TL
CZK ÇEK KORUNASI — 2.0082 TL
IDR ENDONEZYA RUPİSİ — 0.00250 TL
MAD FAS DİRHEMİ — 4.5651 TL
PHP FİLİPİN PESOSU — 0.71487 TL
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI — 2.4185 TL
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ — 15.2423 TL
INR HİNDİSTAN RUPİSİ — 0.46837 TL
HKD HONG KONG DOLARI — 5.3392 TL
IQD IRAK DİNARI — 0.03172 TL
ISK İZLANDA KRONU — 0.34191 TL
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ — 0.07590 TL
KES KENYA ŞİLİNİ — 0.32172 TL
COP KOLOMBİYA PESOSU — 0.01059 TL
LYD LİBYA DİNARI — 7.6914 TL
HUF MACAR FORİNTİ — 0.12546 TL
MKD MAKEDONYA DİNARI — 0.79113 TL
MYR MALEZYA RİNGGİTİ — 9.8753 TL
MXN MEKSİKA PESOSU — 2.2757 TL
EGP MISIR LİRASI — 0.86798 TL
MDL MOLDOVA LEYİ — 2.4940 TL
NAD NAMİBYA DOLARI — 2.4185 TL
NGN NİJERYA NAİRASI — 0.02805 TL
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU — 0.00344 TL
PEN PERU YENİ SOLU — 11.9675 TL
PLN POLONYA ZLOTİSİ — 11.4546 TL
RSD SIRP DİNARI — 0.41611 TL
SGD SİNGAPUR DOLARI — 32.2434 TL
SDG SUDAN POUNDU — 0.06923 TL
SYP SURİYE LİRASI — 0.00319 TL
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ — 2.4182 TL
THB TAYLAND BAHTI — 1.2840 TL
TND TUNUS DİNARI — 14.3201 TL
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI — 11.8732 TL
UAH UKRAYNA HRYVNASI — 1.0076 TL
OMR UMMAN RİYALİ — 107.9175 TL
JOD ÜRDÜN DİNARI — 58.6042 TL
VND VİETNAM DONGU — 0.00157 TL
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ — 12.5439 TL
TWD YENİ TAYVAN DOLARI — 1.3642 TL
NZD YENİ ZELANDA DOLARI — 24.1574 TL
Not: Tablodaki değerler TCMB tarafından bilgi amaçlı yayımlanan alım satıma konu olmayan döviz kurlarıdır.