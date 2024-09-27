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TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurları ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:52
TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurlarını yayınladı. İşte bazı dövizlerin TL karşılığı:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03528
ALL Arnavutluk Leki 0.38500
BHD Bahreyn Dinarı 90.5119
BDT Bangladeş Takası 0.28553
BAM Bosna-Hersek Markı 19.4232
BWP Botsvana Pulası 2.6136
BRL Brezilya Reali 6.2711
DZD Cezayir Dinarı 0.25812
CZK Çek Korunası 1.5139
IDR Endonezya Rupisi 0.00226
MAD Fas Dirhemi 3.5173
PHP Filipin Pesosu 0.60827
ZAR Güney Afrika Randı 1.9926
GEL Gürcistan Lari 12.4984
INR Hindistan Rupisi 0.40772
HKD Hong Kong Doları 4.3894
IQD Irak Dinarı 0.02605
ISK İzlanda Kronu 0.25271
KZT Kazakistan Tengesi 0.07093
KES Kenya Şilini 0.26450
COP Kolombiya Pesosu 0.00820
LYD Lübnan Dinarı 7.1941
HUF Macar Forinti 0.09598
MKD Makedonya Dinarı 0.61875
MYR Malezya Ringgiti 8.2717
MXN Meksika Pesosu 1.7428
EGP Mısır Lirası 0.70541
MDL Moldova Leyi 1.9593
NAD Namibya Doları 1.9927
NGN Nijerya Nairası 0.02064
UZS Özbekistan Somu 0.00268
PEN Peru Yeni Solu 9.1545
PLN Polonya Zlotisi 8.9102
RSD Sırp Dinarı 0.32528
SGD Singapur Doları 26.6173
SDG Sudan Poundu 0.05683
SYR Suriye Lirası 0.00262
SZL Svaziland Lilangeni 1.9927
THB Tayland Bahtı 1.0534
TND Tunus Dinarı 11.2361
TMT Türkmenistan Manatı 9.7496
UAH Ukrayna Hryvnası 0.82907
OMR Umman Riyali 88.6241
JOD Ürdün Dinarı 48.1251
VND Vietnam Dongu 0.00139
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.2197
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0828
NZD Yeni Zelanda Doları 21.5660

Bu tabloda yer alan döviz kurları, finansal piyasalarda alım satıma konu olmayıp, yalnızca bilgi amaçlı sunulmaktadır.

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