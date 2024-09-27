TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurlarını yayınladı. İşte bazı dövizlerin TL karşılığı:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03528
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0.38500
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90.5119
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28553
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.4232
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.6136
|BRL
|Brezilya Reali
|6.2711
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25812
|CZK
|Çek Korunası
|1.5139
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00226
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.5173
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.60827
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9926
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.4984
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40772
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3894
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02605
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.25271
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07093
|KES
|Kenya Şilini
|0.26450
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00820
|LYD
|Lübnan Dinarı
|7.1941
|HUF
|Macar Forinti
|0.09598
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.61875
|MYR
|Malezya Ringgiti
|8.2717
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7428
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70541
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9593
|NAD
|Namibya Doları
|1.9927
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02064
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00268
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.1545
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.9102
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32528
|SGD
|Singapur Doları
|26.6173
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05683
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00262
|SZL
|Svaziland Lilangeni
|1.9927
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0534
|TND
|Tunus Dinarı
|11.2361
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7496
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.82907
|OMR
|Umman Riyali
|88.6241
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48.1251
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00139
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.2197
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0828
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|21.5660
Bu tabloda yer alan döviz kurları, finansal piyasalarda alım satıma konu olmayıp, yalnızca bilgi amaçlı sunulmaktadır.