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TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlerin karşılıklarını duyurdu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:42
TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı bir kur tablosu yayımladı. Aşağıda, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşısındaki değerleri yer almaktadır.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03464
ALLNAVUTLUK LEKİ0.38066
BHDBAHREYN DİNARI90.9989
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28708
BAMBOSNA HERSEK MARKI19.0947
BWPBOTSVANA PULASI2.5764
BRLBREZİLYA REALİ5.8447
DZDCEZAYİR DİNARI0.25791
CZKÇEK KORUNASI1.4811
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00218
MADFAS DİRHEMİ3.4963
PHPFİLİPİN PESOSU0.58688
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9587
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5435
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.40789
HKDHONG KONG DOLARI4.4136
IQDDİRAP DİNARI0.02619
ISKİZLANDA KRONU0.25144
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07022
KESKENYA ŞİLİNİ0.26594
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00773
LYDLİBYA DİNARI7.1346
HUFMACAR FORİNTİ0.09182
MKDMAKEDONYA DİNARI0.60833
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8460
MXNMEKSİKA PESOSU1.7125
EGPMISIR LİRASI0.69921
MDLMOLDOVA LEYİ1.9219
NADNAMİBYA DOLARI1.9588
NGNNİJERYA NAİRASI0.02088
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00268
PENPERU YENİ SOLU9.0890
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.6310
RSDSIRP DİNARI0.31983
SGDSİNGAPUR DOLARI26.0748
SDGSUDAN POUNDU0.05713
SYPSURİYE LİRASI0.00264
SZLSVAZİLAND LİLA1.9588
THBTAYLAND BAHTI1.0185
TNDTUNUS DİNARI11.1327
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.8027
UAHUkrayna HRYVNASI0.82771
OMRUMMAN RİYALİ89.1045
JODÜRDÜN DİNARI48.3532
VNDVİETNAM DONGU0.00135
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.1518
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0762
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.5651

Tüm bu veriler, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için referans amaçlı olarak sunulmaktadır.

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