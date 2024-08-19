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TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:41
TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. Aşağıda, farklı ülkelerin para birimlerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır.

Döviz Kurları Listesi

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03578
ALLArnavutluk Lekı0.37270
BHDBahrayn Dinarı89.3749
BDTBangladeş Takası0.28234
BAMBosna-Hersek Markı18.9698
BWPBotsvana Pulası2.5262
BRLBrezilya Reali6.1536
DZDCezayir Dinarı0.25111
CZKÇek Korunası1.4773
IDREndonezya Rupisi0.00217
MADFas Dirhemi3.4601
PHPFilipin Pesosu0.59468
ZARGüney Afrika Randı1.8906
GELGürcistan Larisı12.5354
INRHindistan Rupisi0.40156
HKDHong Kong Doları4.3223
IQDIrak Dinarı0.02571
ISKİzlanda Kronu0.24486
KZTKazakistan Tengesi0.07046
KESKenya Şilini0.26161
COPKolombiya Pesosu0.00836
LYDLibya Dinarı7.0295
HUFMacar Forinti0.09462
MKDMakedonya Dinarı0.60434
MYRMalezya Ringgiti7.6875
MXNMeksika Pesosu1.8022
EGPMısır Lirası0.69050
MDLMoldova Leyi1.9214
NADNamibya Doları1.8904
NGNNijerya Nairası0.02118
UZSÖzbekistan Somu0.00266
PENPeru Yeni Solu9.0187
PLNPolonya Zlotisi8.7134
RSDSırp Dinarı0.31775
SGDSingapur Doları25.7179
SDGSudan Poundu0.05609
SYRSuriye Lirası0.00259
ZWLSvaziland Lilangeni1.8906
THBTayland Bahtı0.97759
TNDTunus Dinarı10.9680
TMTTürkmenistan Manatı9.6242
UAHUkrayna Hryvnası0.81271
OMRUmman Riyali87.4864
JODÜrdün Dinarı47.5073
VNDVietnam Dongu0.00135
ILSYeni İsrail Şekeli9.0866
TWDYeni Tayvan Doları1.0536
NZDYeni Zelanda Doları20.4690

Bu döviz kuru bilgileri, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının bilgi edinmesine yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur.

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