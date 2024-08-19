TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. Aşağıda, farklı ülkelerin para birimlerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır.
Döviz Kurları Listesi
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03578
|ALL
|Arnavutluk Lekı
|0.37270
|BHD
|Bahrayn Dinarı
|89.3749
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28234
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.9698
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5262
|BRL
|Brezilya Reali
|6.1536
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25111
|CZK
|Çek Korunası
|1.4773
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00217
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4601
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.59468
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.8906
|GEL
|Gürcistan Larisı
|12.5354
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40156
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3223
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02571
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24486
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07046
|KES
|Kenya Şilini
|0.26161
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00836
|LYD
|Libya Dinarı
|7.0295
|HUF
|Macar Forinti
|0.09462
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.60434
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.6875
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.8022
|EGP
|Mısır Lirası
|0.69050
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9214
|NAD
|Namibya Doları
|1.8904
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02118
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00266
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0187
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.7134
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31775
|SGD
|Singapur Doları
|25.7179
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05609
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00259
|ZWL
|Svaziland Lilangeni
|1.8906
|THB
|Tayland Bahtı
|0.97759
|TND
|Tunus Dinarı
|10.9680
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.6242
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.81271
|OMR
|Umman Riyali
|87.4864
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.5073
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00135
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.0866
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0536
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.4690
Bu döviz kuru bilgileri, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının bilgi edinmesine yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur.