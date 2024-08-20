TCMB'nin Depo Alım İhalesine Yüksek Talep

TCMB'nin 21 Ağustos Vadeli İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Ağustos vadeli ek TL depo alım ihalesinde önemli bir teklif aldı. İhalede toplam teklif tutarı 180 milyar 400 milyon lira olarak belirlendi.

Faiz Oranı Detayları

Bugün gerçekleştirilen 200 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı %49,99, maksimum faiz oranı %50 ve ortalama faiz oranı %50 olarak ilan edildi. Bu faiz oranları, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Sonuç

TCMB'nin bu ihaleye aldığı teklif, piyasalardaki likidite arayışını ve yatırımcıların Merkez Bankası'na olan güvenini gözler önüne seriyor.