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TCMB'nin Döviz Kur Tablosu: Alım Satıma Konu Olmayan Düzende Güncel Veriler

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizler için güncel kur bilgilerini paylaştı. Detaylı tabloyu inceleyin.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:45
TCMB'nin Döviz Kur Tablosu: Alım Satıma Konu Olmayan Düzende Güncel Veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda, farklı dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıklarına dair detaylı bilgiler bulunmaktadır:

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu - Döviz Cinsi - TL Karşılığı

  • ARS - Arjantin Pesosu: 0.03442 TL
  • ALL - Arnavutluk Leki: 0.37188 TL
  • BHD - Bahreyn Dinarı: 91.1177 TL
  • BDT - Bangladeş Takası: 0.28739 TL
  • BAM - Bosna-Hersek Markı: 18.6316 TL
  • BWP - Botsvana Pulası: 2.5311 TL
  • BRL - Brezilya Reali: 5.9745 TL
  • DZD - Cezayir Dinarı: 0.25670 TL
  • CZK - Çek Korunası: 1.4438 TL
  • IDR - Endonezya Rupisi: 0.00218 TL
  • MAD - Fas Dirhemi: 3.4539 TL
  • PHP - Filipin Pesosu: 0.58603 TL
  • ZAR - Güney Afrika Randı: 1.9111 TL
  • GEL - Gürcistan Lari: 12.5797 TL
  • INR - Hindistan Rupisi: 0.40697 TL
  • HKD - Hong Kong Doları: 4.4152 TL
  • IQD - Irak Dinarı: 0.02622 TL
  • ISK - İzlanda Kronu: 0.24701 TL
  • KZT - Kazakistan Tengesi: 0.06972 TL
  • KES - Kenya Şilini: 0.26560 TL
  • COP - Kolombiya Pesosu: 0.00772 TL
  • LYD - Libya Dinarı: 7.0878 TL
  • HUF - Macar Forinti: 0.08940 TL
  • MKD - Makedonya Dinarı: 0.59283 TL
  • MYR - Malezya Ringgiti: 7.7209 TL
  • MXN - Meksika Pesosu: 1.6777 TL
  • EGP - Mısır Lirası: 0.69618 TL
  • MDL - Moldova Leyi: 1.9058 TL
  • NAD - Namibya Doları: 1.9110 TL
  • NGN - Nijerya Nairası: 0.02050 TL
  • UZS - Özbekistan Somu: 0.00268 TL
  • PEN - Peru Yeni Solu: 9.0626 TL
  • PLN - Polonya Zlotisi: 8.4088 TL
  • RSD - Sırp Dinarı: 0.31229 TL
  • SGD - Singapur Doları: 25.6989 TL
  • SDG - Sudan Poundu: 0.05719 TL
  • SYP - Suriye Lirası: 0.00264 TL
  • SZS - Svaziland Lilangeni: 1.9111 TL
  • THB - Tayland Bahtı: 0.99113 TL
  • TND - Tunus Dinarı: 10.9111 TL
  • TMT - Türkmenistan Manatı: 9.8130 TL
  • UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.83127 TL
  • OMR - Umman Riyali: 89.2007 TL
  • JOD - Ürdün Dinarı: 48.3973 TL
  • VND - Vietnam Dongu: 0.00136 TL
  • ILS - Yeni İsrail Şekeli: 9.1729 TL
  • TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.0594 TL
  • NZD - Yeni Zelanda Doları: 20.3687 TL

Okuyucuların dikkatine sunulan bu liste, güncel döviz kurlarına erişim sağlamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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