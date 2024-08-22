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TCMB'nin Ek TL Depo İhalesine Yoğun Talep

TCMB'nin ek TL depo alım ihalesinde 77,5 milyar liralık teklif aldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:06
TCMB'nin Ek TL Depo İhalesine Yoğun Talep

TCMB'nin Ek TL Depo Alım İhalesi Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünkü ek TL depo alım ihalesinde 77 milyar 471 milyon lira değerinde teklif aldı. İhalenin toplam büyüklüğü ise 170 milyar lira olarak belirlendi.

Faiz Oranları Belirlendi

Bu ihaledeki minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı ise yüzde 50 olarak belirlenirken, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye gelen yüksek teklif tutarı, piyasanın likidite ihtiyacını ve TCMB'nin uyguladığı para politikalarına olan ilgiyi gösteriyor.

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