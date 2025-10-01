TCMB'nin Faiz İndirimleri Bankacılıkta Net Faiz Marjlarını İyileştirecek — TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar

TCMB'nin faiz indirimleri bankacılık marjlarına olumlu yansıyacak

URHAN SANSARLIOĞLU - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ozan Uyar, AA muhabirine küresel ve yurt içi gelişmeleri değerlendirdi ve bankanın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Uyar, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimlerine başlaması, bankacılık sektörünün net faiz marjlarını olumlu etkileyecektir.' diye konuştu.

Enflasyonla mücadele ve öngörülebilirlik

Türkiye ekonomisinin öncelikli mücadelesinin enflasyon olduğunu vurgulayan Uyar, sürdürülebilir büyüme için bu mücadelenin kazanılmasının şart olduğunu belirtti. TCMB'nin enflasyonla mücadelede belirgin ve öngörülebilir bir yol haritası izlediğini, iletişiminin başarılı olduğunu söyledi. Bu ortamın bankaların faaliyet, plan ve stratejilerini yapmaları açısından olumlu olduğunu aktardı.

Borçlanma maliyetleri ve piyasa gelişmeleri

Uyar, 'Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüşle beraber bir miktar borçlanma alanında özellikle yılın ikinci yarısından itibaren daha olumlu bir seyir olduğunu görüyoruz.' dedi. Haziran sonu itibarıyla gerçekleştirdikleri eurobond ihracı ve temmuzdaki sendikasyon yenilemelerinin çok başarılı olduğunu, bu işlemlerin borçlanma maliyetlerinde yüzde 1'e varan avantajlar sağladığını söyledi.

Yüksek faiz ortamının finansman maliyetlerini yukarı çektiğini, bunun da reel sektör ve bankacılık karlılıklarını negatif etkilediğini belirten Uyar, bütün paydaşların enflasyonun düşmesi ve faizlerin gerilemesini beklediğini ifade etti.

Küresel merkez bankaları: Fed ve ECB etkisi

Uyar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirim döngüsünün küresel bankacılık borçlanma maliyetleri açısından önemli olduğunu söyledi. Fed'in yılın geri kalanında iki kez daha faiz indirimi yapacağını öngördüğünü, bankanın 2026 için tek bir faiz indirimi beklentisinde olduğunu belirtti. Avrupa tarafında ise ECB'nin faiz indirimlerini tamamladığını ve kısa vadede ek indirime beklemediklerini aktardı.

Fed'in adımlarının yurt içi bankacılık sektörünün borçlanma maliyetlerine pozitif yansıması bekleniyor.

TSKB'nin hedefleri ve finansal büyüklüğü

Uyar, TSKB'nin son iki yılda iyi bir dönem geçirdiğini, bu yıl kurdan arındırılmış olarak dolar bazlı düşük çift haneli büyüme hedeflediklerini ve bu hedefi gerçekleştireceklerinden emin olduklarını söyledi. Bankanın toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 7 milyar dolar, nakdi kredileri ise yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

2025 için belirledikleri yeni kredi kullandırımı hedefi 2 milyar dolar olarak açıklandı. Uyar, bu rakamın mevcut kredi büyüklüğünde iddialı bir hedef olduğunu, geri ödemelerle birlikte düşük çift haneli büyümeyi sağlayacak seviyede olduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir yatırımlar

TSKB'nin portföyünün yaklaşık yüzde 30'unun enerji üretimi tarafında olduğunu ve bunun ağırlıklı olarak yenilenebilir enerjiye ait olduğunu söyleyen Uyar, bankanın 2002'den beri bu alanda öncü konumda olduğunu vurguladı. '2002'den beri 476 projeyi tekil veya konsorsiyum halinde finanse etmiş durumdayız. Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin kabaca yüzde 14'ünde TSKB'nin payı var.' dedi.

Bu yıl yenilenebilir enerji alanında sağladıkları başlıca finansmanlar arasında şunlar yer alıyor:

- Entek Elektrik ile 40 milyon dolar kredi anlaşması; depolamalı Rüzgar Enerjisi Santrali yatırımlarının finansmanı için.

- Aksa Yenilenebilir Enerji ile 80 milyon dolar kredi; Kırşehir, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki depolamalı GES ve elektrik depolama projeleri için.

- Rönesans REH Enerji Hizmetleri AŞ ile 54,4 milyon avro tutarında kredi; İzmir'deki 35 MW lisanssız RES ve Kırşehir'deki 15,6 MW lisanssız arazi tipi GES projelerine yönelik (RES için 42,5 milyon avro, 8,5 yıl vade; GES için 11,9 milyon avro, 8 yıl vade).

Ayrıca Uyar, Dünya Bankası kuruluşlarından IBRD destekli ve Türkiye'de tarım alanında ilk proje finansmanı kapsamında TSKB ile Alarko Tarım Grubu arasında 80 milyon avro kredi sözleşmesi imzalandığını, bu kapsamda Eskişehir'de 850 dekar alana kurulu Türkiye'nin en büyük modern sera projesinin hayata geçirileceğini aktardı.

Polat Enerji'ye ilişkin olarak da TSKB'nin 143 milyon avro teminat mektubu ile BayernLB'den 127 milyon avro nakdi finansman sağlandığını belirtti.

Geçiş finansmanı ve fosil yakıt politikası

Uyar, karbon yoğun sektörlere yönelik 'geçiş finansmanı' temalarını anlattı: demir-çelik ve çimento gibi emisyonu yüksek sektörlerde firmaların iyileştirici yatırımlarına destek sağlayacaklarını, bu alanların iklim riskleriyle mücadelede öncelikli olduğunu belirtti. Banka ayrıca fosil enerji projelerine ilişkin net taahhütte bulunarak 'kömür finansmanı yapmayacağımızı' vurguladı.

Türkiye Yeşil Fonu ve ilk yatırımlar

Türkiye Yeşil Fonu Projesi'ne değinen Uyar, projenin TSKB'nin Dünya Bankası kaynaklı finansmanına dayandığını ve söz konusu kredi paketinin 155 milyon dolar olduğunu söyledi. Bu kaynakların uzun vadeli (24 yıla kadar) ve uygun maliyetli olduğunu, Hazine garantisinin erişimde önemli rol oynadığını aktardı.

TSKB'nin ana yatırımcısı olduğu Türkiye Yeşil Fonu'nun ilk yatırımı kapsamında, İş Enerji ve Maxis Girişim Sermayesi işbirliğiyle Ateş Çelik'e toplam 45 milyon avro yatırım yapıldı; bunun 20 milyon avro kısmı Türkiye Yeşil Fonu'ndan, 25 milyon avro ise Maxis'in fonlarından sağlandı.

Uyar, sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde 2021-2030 arası 10 milyar dolar kredi hedefinin yüzde 60'ını, 2030'a kadar 4 milyar dolar iklim bağlantılı kredi hedefinin ise yüzde 30'unu aştıklarını belirterek hedeflerini gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade etti.

Son olarak Uyar, TSKB'nin kaynak geliştirme kapasitesi ve temalı finansmanlarla ülkeye sürdürülebilir kaynak akışı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.