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TCMB'nin Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri Açıklandı

TCMB, 15.30'da döviz kurlarını güncelledi. İşte güncel değerler ve önemli ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:37
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri Açıklandı

TCMB'nin 15.30'da Belirlediği Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, güncel kurlar ve döviz cinsleri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor:

Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI34.299634.361434.275634.4129
1AVUSTRALYA DOLARI22.129722.274022.027922.4076
1DANİMARKA KRONU4.83564.85944.83224.8706
1EURO36.125536.190636.100236.2448
1İNGİLİZ STERLİNİ43.373143.599243.342743.6646
1İSVİÇRE FRANGI38.515138.762438.457338.8205
1İSVEÇ KRONU3.10003.13213.09793.1393
1KANADA DOLARI24.457924.568224.367424.6615
1KUVEYT DİNARI110.8383112.2886109.1757113.9729
1NORVEÇ KRONU3.06543.08603.06333.0931
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ9.13009.14659.06169.2151
100JAPON YENİ21.938622.083821.857422.1677
1BULGAR LEVASI18.366718.6070
1RUMEN LEYİ7.21847.3128
100RUS RUBLESİ0.34440.3489
1İRAN RİYALİ0.00770.0078
1ÇİN YUANI4.70934.7709
1PAKİSTAN RUPİSİ0.12280.1244
1KATAR RİYALİ9.35569.4780
1GÜNEY KORE WONU0.02420.0245
1AZERBAYCAN YENİ MANATI20.063120.3257
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ9.28619.4076

Çapraz Kurlar

BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.5463AVUSTRALYA DOLARI
1ABD DOLARI7.0821DANİMARKA KRONU
1ABD DOLARI0.8885İSVİÇRE FRANGI
1ABD DOLARI11.02İSVEÇ KRONU
1ABD DOLARI155.97JAPON YENİ
1ABD DOLARI1.4005KANADA DOLARI
1ABD DOLARI11.16NORVEÇ KRONU
1EURO1.0532ABD DOLARI
1İNGİLİZ STERLİNİ1.2667ABD DOLARI
1KUVEYT DİNARI3.2497ABD DOLARI
1ABD DOLARI1.8570BULGAR LEVASI
1ABD DOLARI4.7251RUMEN LEYİ
1ABD DOLARI99.01RUS RUBLESİ
1ABD DOLARI442081İRAN RİYALİ
1ABD DOLARI7.2426ÇİN YUANI
1ABD DOLARI277.71PAKİSTAN RUPİSİ
1ABD DOLARI1405GÜNEY KORE WONU
1ABD DOLARI1.7000AZERBAYCAN YENİ MANATI
1ABD DOLARI3.6730BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Özel Çekme Hakkı ile İlgili Bilgiler

1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.31229 ABD Doları değerindedir.

1 Özel Çekme Hakkı (SDR) ise 45.0515 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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