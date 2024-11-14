TCMB'nin Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri Açıklandı

TCMB'nin 15.30'da Belirlediği Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, güncel kurlar ve döviz cinsleri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|34.2996
|34.3614
|34.2756
|34.4129
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.1297
|22.2740
|22.0279
|22.4076
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.8356
|4.8594
|4.8322
|4.8706
|1
|EURO
|36.1255
|36.1906
|36.1002
|36.2448
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|43.3731
|43.5992
|43.3427
|43.6646
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|38.5151
|38.7624
|38.4573
|38.8205
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1000
|3.1321
|3.0979
|3.1393
|1
|KANADA DOLARI
|24.4579
|24.5682
|24.3674
|24.6615
|1
|KUVEYT DİNARI
|110.8383
|112.2886
|109.1757
|113.9729
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.0654
|3.0860
|3.0633
|3.0931
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.1300
|9.1465
|9.0616
|9.2151
|100
|JAPON YENİ
|21.9386
|22.0838
|21.8574
|22.1677
|1
|BULGAR LEVASI
|18.3667
|18.6070
|1
|RUMEN LEYİ
|7.2184
|7.3128
|100
|RUS RUBLESİ
|0.3444
|0.3489
|1
|İRAN RİYALİ
|0.0077
|0.0078
|1
|ÇİN YUANI
|4.7093
|4.7709
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1228
|0.1244
|1
|KATAR RİYALİ
|9.3556
|9.4780
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0242
|0.0245
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|20.0631
|20.3257
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.2861
|9.4076
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD DOLARI
|1.5463
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|7.0821
|DANİMARKA KRONU
|1
|ABD DOLARI
|0.8885
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|11.02
|İSVEÇ KRONU
|1
|ABD DOLARI
|155.97
|JAPON YENİ
|1
|ABD DOLARI
|1.4005
|KANADA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|11.16
|NORVEÇ KRONU
|1
|EURO
|1.0532
|ABD DOLARI
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2667
|ABD DOLARI
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2497
|ABD DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|1.8570
|BULGAR LEVASI
|1
|ABD DOLARI
|4.7251
|RUMEN LEYİ
|1
|ABD DOLARI
|99.01
|RUS RUBLESİ
|1
|ABD DOLARI
|442081
|İRAN RİYALİ
|1
|ABD DOLARI
|7.2426
|ÇİN YUANI
|1
|ABD DOLARI
|277.71
|PAKİSTAN RUPİSİ
|1
|ABD DOLARI
|1405
|GÜNEY KORE WONU
|1
|ABD DOLARI
|1.7000
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|1
|ABD DOLARI
|3.6730
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Özel Çekme Hakkı ile İlgili Bilgiler
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.31229 ABD Doları değerindedir.
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) ise 45.0515 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.