TCMB'nin Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri Açıklandı

TCMB'nin 15.30'da Belirlediği Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, güncel kurlar ve döviz cinsleri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 34.2996 34.3614 34.2756 34.4129 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.1297 22.2740 22.0279 22.4076 1 DANİMARKA KRONU 4.8356 4.8594 4.8322 4.8706 1 EURO 36.1255 36.1906 36.1002 36.2448 1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.3731 43.5992 43.3427 43.6646 1 İSVİÇRE FRANGI 38.5151 38.7624 38.4573 38.8205 1 İSVEÇ KRONU 3.1000 3.1321 3.0979 3.1393 1 KANADA DOLARI 24.4579 24.5682 24.3674 24.6615 1 KUVEYT DİNARI 110.8383 112.2886 109.1757 113.9729 1 NORVEÇ KRONU 3.0654 3.0860 3.0633 3.0931 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.1300 9.1465 9.0616 9.2151 100 JAPON YENİ 21.9386 22.0838 21.8574 22.1677 1 BULGAR LEVASI 18.3667 18.6070 1 RUMEN LEYİ 7.2184 7.3128 100 RUS RUBLESİ 0.3444 0.3489 1 İRAN RİYALİ 0.0077 0.0078 1 ÇİN YUANI 4.7093 4.7709 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1228 0.1244 1 KATAR RİYALİ 9.3556 9.4780 1 GÜNEY KORE WONU 0.0242 0.0245 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.0631 20.3257 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.2861 9.4076

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.5463 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 7.0821 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.8885 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 11.02 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 155.97 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.4005 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 11.16 NORVEÇ KRONU 1 EURO 1.0532 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2667 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2497 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.8570 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.7251 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 99.01 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 442081 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.2426 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 277.71 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 1405 GÜNEY KORE WONU 1 ABD DOLARI 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI 1 ABD DOLARI 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Özel Çekme Hakkı ile İlgili Bilgiler

1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.31229 ABD Doları değerindedir.

1 Özel Çekme Hakkı (SDR) ise 45.0515 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.