TCMB'nin Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da 157,7 Milyar Dolara Geriledi

TCMB'nin Resmi Rezerv Varlıkları Düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), resmi rezerv varlıklarının Kasım 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre %1,3 oranında azalarak 157,7 milyar dolar oldu.

Döviz ve Altın Varlıklarında Değişim

TCMB verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları bir önceki aya göre %0,5 artarak 85,4 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise %3,6 azalarak 64,9 milyar dolara geriledi.

Döviz Çıkışları ve Yükümlülükler

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın döviz çıkışları, bir önceki aya göre %4,2 artış göstererek yaklaşık 42,8 milyar dolara ulaştı. Bu miktarın 35 milyar doları anapara, 7,8 milyar doları ise faizden oluşmaktadır.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın yerleşik bankalarla gerçekleştirdiği swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 18,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şarta Bağlı Döviz Çıkışları

Bu dönemde, şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar, bloke hesaplar ve akreditifler) oluşmakta olup, bu yükümlülükler %0,9 azalarak 49,1 milyar dolara indi.

TCMB verileri, ülkenin döviz rezervlerinin ne şekilde yönetildiğine ve uluslararası ekonomik koşullara dair önemli bilgiler sunmaya devam ediyor.