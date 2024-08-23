TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Yüksek Teklif Resmi

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesi Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), düzenlediği TL depo alım ihalesinde 12 milyar 600 milyon liralık bir teklif aldığını duyurdu.

İhaleye Gelen Teklifler

Bugün gerçekleştirilen 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif tutarı 12.6 milyar lira olarak belirlendi. TCMB, bu ihale için minimum faiz oranını %49.99, maksimum faiz oranını ise %50 olarak ilan etti.

Faiz Oranları Hakkında

İhalede ortalama faiz oranı da %50 olarak belirlenmiş olup, bu oran piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak bankanın önemli bir güncel gösterge niteliği taşıyor.